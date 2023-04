IBOP Ermelo: Vijf merries slagen, Cizandro-dochter topscoorder

Vrijdag kwamen zeven merries naar het KWPN-centrum in Ermelo voor hun IBOP presentatie. Vijf er van slaagden door meer dan het minimaal vereiste aantal punten van 75 te scoren. Die vijf lieten een geweldige indruk achter waarbij de hoogste score maar liefst 87,5 punten was. Die topscore was voor Olcay (Cizandro x Patijn).

De jury reageerde na afloop enthousiast wat betreft de kwaliteit van de vijf geslaagden. Lammert Tel: “85 punten haal je niet zomaar maar vandaag konden we daar twee keer overheen gaan. Het waren allen kapitale merries.” Met Thomas van der Weiden en inspecteur tuigpaarden Viggon van Beest beoordeelde hij de merries. De IBOP is dit jaar iets gewijzigd. De jury staat nu gedurende beide proeven in de baan. De dressuurproef heeft een kleine verandering ondergaan maar de grootste verandering is dat de merrie nu aansluitend aan haar dressuurproef in de baan kan blijven en direct individueel haar showproef af kan leggen.

Olcay

Het hoogst wist de vierjarige Olcay te scoren en zij zette haar voorlopige keurschap om in het definitieve keurschap. Ze is van Cizandro uit Fee (keur van Patijn) van f/g. Henk Scherphof uit 2e Exloërmond. De zeer attente Olcay heeft een voorname opdruk en ze beschikt over een mooie ronde bovenhalsbelijning. Front werd een 9 (x 2), lichaamshouding een 8,5, zweefmoment een 9, actie voorbeen een 8,5 (x 2), gebruik achterbeen een 9 , looplust 8,5 en algemeen beeld een 8,5. Dat maakte een totaal van 87,5 punten. Lammert Tel: “In de menproef presenteerde deze merrie zich lichtvoetig en met kracht en front op zeer tuigtypische wijze. In de showproef liet ze een geweldige proef zien. Ze komt goed terug in het front en ze zet de hals er zeer goed op. En houdt dat ook goed vol. Ze heeft een groot zweefmoment en maakt lange passen. Haar achterbeen wordt zeer sterk gebogen en zeer goed ondergebracht. Ze gebruikt haar lichaam goed.” Harry van Middelaar showde haar. Ze was onlangs ook de beste nieuweling bij de merries op De Noordelijke Tuigpaardendag In Exloo.

Noortje

De vijf jarige stermerrie Noortje werd keur met een score van 85,5 punten. Ze is een dochter van Eebert uit Celesta (keur preferent sport van Marvel) en ze is van fokker C. van Herpt uit Reusel. Robbie van Dijk kwam haar presenteren. Haar cijfers waren 9,5 voor front, daarna 4 x 8,5 en 2 x 8. Noortje is een merrie met veel dans in de bewegingen, heeft extreem veel front en een expressief hoofd. Tel: “Dit is een zeer wakkere merrie die pronkt als een pauw. Ook haar manier van bewegen is pronkend. Ze liet een geweldig mooie show zien. Voor front kreeg ze een 9,5, dat heeft ze verdiend. Ze zet haar hals er echt bovenop en is heel verfijnd in het front. Ze heeft een groot zweefmoment.”

Mirzela van Hapert

Met een score van 81,5 punten werd de zesjarige Mirzela van Hapert (Cizandro uit Irzela-C ster prok van Patijn) van f/g Hans Castelijns en ger. L.D.J. Castelijns en P.P.C Castelijns, allen uit Hapert, elite. Zij scoorde 4 x 8 en 3 x 8,5. Mirzela van Hapert is een zeer attent showende, lekker door het lijf lopende merrie met veel hals en veel kijk erop. Tel: “Deze merrie is op stand een zeer tuigtypische merrie. In de menproef liet ze een correcte manier van bewegen zien maar tijdens showwagen proef wist ze zich op te waarderen. Ze zet de hals er goed op en heeft een zeer aansprekende, opwaartse manier van bewegen. Daarbij toont ze een groot zweefmoment. Soms mocht ze met haar neusje net even meer terugkomen.”

Marilyn Monroe Apple

Met 79,5 punten haalde de zesjarige Marilyn Monroe Apple haar keurschap binnen. Ze is een dochter Van Icellie uit Iristeusi (ster pref van Eebert). F/g is Nico van Maaswaal uit ’t Goy. Ze is een volle zus van de hengst Norking Apple. Haar cijfers waren 1 x 9, 1 x 8,5, 2 x 8, 2 x 7,5 en 1 x 7. Marilyn Monroe Apple maakte indruk met haar grote zweefmoment en haar krachtige actie. Tel: “Deze merrie is sterk gebouwd en beschikt over een mooie slag in haar krachtige manier van bewegen. Voor toonde ze een spectaculaire actie en ze beschikt over veel looplust. Ze kwam iets achter de loodlijn en zou nog even meer lichaamshouding mogen hebben.”

Oreda

Met een score van 78 punten werd de vierjarige Oreda (Atleet x Fureda elite van Unieko) van f/g Erik en Sander Daniëls uit Wageningen elite. Haar cijfers waren 4 x 8 en 3 x 7,5. Oreda is een zeer attente merrie met een mooi hoofd. Tel: “In de menproef vertoonde Oreda een zeer scherp en chique beeld. Eerst was ze iets zoekend en was er spanning maar later ontstond er een heel fraai compleet beeld waarbij ze toonde dat ze verruimen kan. Het totaalplaatje was chique en heel mooi.”

Bron: KWPN