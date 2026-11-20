Op de IBOP in Erp zijn vandaag 16 dressuurpaarden beoordeeld, waarvan er tien slaagden. Vier van hen deden dat met minimaal 80 punten, waaronder Tamira B (v. Everdale) die 82 punten bijeenliep. Deze dagtopper is een halfzus van de KWPN-gekeurde hengst Nordic Blue Hors (v. Totilas) en het Zware Tour-dressuurpaard Kind of Magic (v. All At Once).

KWPN Door

De beoordeling van deze IBOP bij Stoeterij Hackerom in Erp lag in handen van Brecht d’Hoore en Luuk Smetsers.

De Everdale-dochter Tamira B (uit Demeter B ster sport-dres PROK van Jazz, fokkers Stal De Beukenvallei uit Someren en Anky Holding BV uit Erp) van Stal Krol was met 82 punten de best beoordeelde merrie van de dag. “Deze merrie stapt heel actief, zuiver en ruim en heeft daarin een vlijtig gebruik van het achterbeen. Ze draaft met veel tritt in de benen en beschikt over veel schakelvermogen. In galop brengt ze haar achterbeen goed onder en heeft ze een goede balans. Ze deed nog iets groen aan, maar ze toonde zeker haar aanleg en kwaliteit”, vertelt Luuk Smetsers.

80,5 punt voor Secret Lover-dochter

De Secret Lover-dochter Tidarette W (uit Edorette ster pref PROK van UB40) van fokker A.T.M. Wolfs-Dielissen uit Berkel-Enschot slaagde met 80,5 punten. “Deze grootramige merrie heeft een ruime stap, met ruim voldoende afdruk. Ze draaft met een heel mooi voorbeengebruik en het achterbeen vulde daarin goed aan. In galop gaat ze bergopwaarts, met goede houding, balans en beentechniek. Ook was ze heel fijn te rijden.”

9 voor de stap

De vijfjarige Fürst Dior-dochter Romance VE (uit Discovery keur IBOP-dres pref prest van Johnson) van fokker R. van Erp uit Oss kwam dankzij een 9 voor haar stap uit op 80 punten. “Dit is een scherpe, elegante merrie met een zeer goede stap: met ruimte, lichaamsgebruik en gelatenheid. In draf heeft ze veel tritt en gummi, waarbij ze nog iets aan kracht mag winnen. In galop is ze actief en toont ze goede beentechniek. Ze had nog wel wat last van spanning maar haar kwaliteiten was zeker zichtbaar.”

Nogmaals 80 punten

Ook Talanda H (Obsession Taonga uit Hotlips Alanda elite IBOP-dres pref prest PROK van Bretton Woods) van fokker H.T.A. Kuijten uit Erp kwam uit op 80 punten. “Deze merrie stapt actief met ruim voldoende overstap, ze draaft met veel souplesse en gemak. De verruimingen vielen ook positief op en ze heeft goede gedragenheid. In galop heeft ze een goede beentechniek en souplesse. Voor een driejarige was ze al heel goed te rijden en ze bleef steeds goed gefocust op de amazone”, aldus Smetsers.

Bron: KWPN