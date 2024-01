IBOP Exloo: 81 punten voor Diamant de Semilly-dochter

Op de IBOP dinsdag bij Hippisch Centrum Exloo slaagden slaagden vijf van de zeven springpaarden. Van de acht voorgestelde dressuurpaarden slaagden er zes. Met 81 punten was de hoogste score van de dag voor de door Scarlett Wieberdink gereden Ohufonia (Diamant de Semilly x Cantos) van fokker en eigenaar A. van Ittersum.

Bij de springpaarden passeerden twee merries de grens van 80 punten. 81 Punten waren er voor Ohufonia van fokker en geregistreerde A. van Ittersum uit het Groningse Winsum. “Een mooie, lang gelijnde, atletisch gebouwde dochter van Diamant de Semilly uit Hufonia (voorl. keur, prok v. Cantos). Ohufonia toonde veel bloed. Op de sprong was ze heel vlug en liet daarbij snelle reflexen zien en bleef voorzichtig. Haar atletisch vermogen viel positief op. Ze liet zich tijdens haar verrichting heel fijn rijden door Scarlett Wieberdink”, vertelt Marcel Beukers die samen met Wim Versteeg de paarden beoordeelde.

80,5 voor Otricia

Met een score van 80,5 liet ook Otricia zich heel goed zien. “Deze dochter van Zirocco Blue VDL galoppeerde heel goed met veel balans en changeerde opvallend makkelijk. Springen deed ze met veel vermogen en overzicht en bleef steeds voorzichtig. Daarbij liet ze zich heel goed rijden en bewerken”, aldus Beukers. Otricia is gefokt door M.G. ter Haar uit Hellendoorn en staat geregistreerd bij M.P. Toering uit Emmer Compascuum. De geroutineerde Femke van Berkel stelde haar aansprekend voor. De moeder van Otricia is de preferente stermerrie Cutricia (v. Landlord). In de veelzijdige moederlijn van Otricia komen we meer meerdere internationale sportpaarden tegen, in zowel het springen, als in de dressuur en de eventing, zelfs in de mensport. Zo treffen we onder meer aan het 1,60 m-springpaard Donjo (v. Zirocco Blue VDL).

Vijf achten voor Secret-dochter Odessa

De hoogste score in de richting dressuur, 78,5, was voor Odessa. Deze niet al te grote merrie liet op haar protocol maar liefst vijf keer een 8 noteren. Onder andere voor haar draf, galop, houding en rijdbaarheid en ook voor haar algemene indruk als dressuurpaard. Odessa is een dochter van Secret en komt uit ster sportmerrie Gelanse-S (v. Zhivago). Ze is gefokt door A.V. Noordman uit Zuidwolde en staat geregistreerd bij Z.L. Christoff in Groningen. Ze werd correct gepresenteerd door Hennie Roffel. In de moederlijn van deze Odessa komen we twee Zware Tour-dressuurpaarden tegen: Don Camillo-S (v. Spielberg) en Beautiful Girl (v. Osmium).

Graadverhoging

Daarnaast kwamen ook nog drie paarden voor graadverhoging naar Exloo. Daarvan kregen er twee het sterpredicaat en werd ook een merrie keur.

Uitslag

