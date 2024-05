IBOP Exloo: 83 punten en NMK-ticket voor Kjento-dochter

Van de 25 beoordeelde paarden vandaag in Exloo slaagden er 20 voor de IBOP. De hoogste score was voor de driejarige Rose-Bel Taonga (Kjento x Westpoint). Deze merrie van Stal 104, gefokt uit Grand Prix-merrie Darabel, liep naar 83 punten en is tevens uitgenodigd voor de NMK.

Inspecteur Marcel Beukers beoordeelde de springmerries samen met Stan Creemers en de dressuurpaarden met Luuk Smetsers. Van de 14 springpaarden slaagden er tien, van de elf dressuurpaarden behaalden ook tien het IBOP-predicaat.

Rose-Bel Taonga

Met 83 punten en een bovenbalk van 85/85 liep Rose-Bel Taonga (Kjento uit Darabel elite IBOP-dres sport-dres pref prest PROK van Westpoint) van fokker Stal 104 naar het elitepredicaat en een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. “Dit is een heel fijne merrie met een mooi dressuurpaardenmodel en een mooi silhouet in beweging. Ze stapt voldoende ruim, draaft met veel techniek in de benen, goede tact en een elegant voorbeengebruik. Datzelfde beeld zagen we in de galop. Bovendien heeft ze, zeker voor een pas driejarige merrie, heel goede houding en balans. En een constante aanleuning. Voor de houding en balans hebben we haar een 9 gegeven. Daar komt bij dat ze zich al heel goed laat rijden”, oordeelde Marcel Beukers.

Stamgenoot Pharabel

Rose-Bel Taonga is een halfzus van onder meer de KWPN-goedgekeurde hengst Kilimanjaro (v. Bordeaux) en uit dezelfde stam slaagde vandaag de vierjarige Pharabel (Jameson RS2 uit Karabel elite IBOP-dres d-oc van Ebony) van fokker Stal 104 en mede-geregistreerde Sjak Laarakkers met 80 punten. Ook zij werd elite. “Dit is een elegante merrie met een goede stap, een aansprekende draf met daarin goede beentechniek, tritt en afdruk. In galop kon ze iets meer sprong maken maar heeft ze wel een goede techniek. Ze laat zich goed rijden en we konden haar aansluitend met 75 punten voor exterieur opnemen in het stamboek, waarmee ze direct elite werd.”

Noa Utopia

Bij de springmerries kwam de zesjarige Noa Utopia (Verdi uit Joy Utopia van Berlin) van fokker familie Fikse uit Oldebroek uit op 80 punten, waarmee ze ook elite werd. “Deze merrie laat zich goed rijden, mag nog iets sterker worden in galop en maakte bij het springen een goede indruk. Ze springt met veel macht, maakt achter de sprong goed af, heeft een goede techniek en veel overzicht.”

Uitslag

Bron: KWPN