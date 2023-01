IBOP Exloo: Incognito-dochter draaft met 9,5 naar hoogste score

In de IBOP in Exloo kwamen vandaag meerdere opvallend scorende paarden naar voren. Zo kwam O-Minka (Incognito x Governor) uit op 86,5 punten en was Oventa Kieni (Karaldo VDL x Vleut) met 85 punten topscoorder in de springrichting. Inspecteur Marcel Beukers beoordeelde samen met Bart Henstra elf springpaarden, waarvan er acht slaagden. Van de vijftien beoordeelde dressuurpaarden slaagden er twaalf. Vijf merries kwamen uit op minimaal 80 punten.

Uitschieter van de dag was de vierjarige O-Minka (Incognito uit K-Minka D-OC van Governor, fokker T. Postma uit Munein) van Stal Brouwer uit Gieten. Met een 9,5 voor haar draf en een 9 voor houding&balans kwam zij uit op 86,5 punten en werd daardoor direct keur.

Altijd bergopwaarts

“Dit is een hele ruige merrie die we aansluitend hebben kunnen opwaarderen naar 85 punten voor exterieur. Ze heeft heel veel front, veel balans in beweging en laat zich al heel goed rijden en bewerken. Ze stapt met veel ruimte, zuiverhuid en maakt goede overgangen terug naar stap. In draf heeft O-Minka zeer veel techniek, een heel opvallend voorbeengebruik en het beeld is altijd bergopwaarts. In galop was ze aanvankelijk wat vlug maar ook hierin bouwde ze heel positief op. Al met al een zeer complete merrie, die zeer aansprekend is en opvalt met haar houding en balans”, licht Marcel Beukers toe.

Orange Crush en Novell

Twee dressuurmerries scoorden 81 punten: de Eye Catcher-dochter Orange Crush (uit Hasara-Maria M elite sport-dres D-OC van Bretton Woods) van fokkers Rom Vermunt uit Geesteren en H.D. & J. Bruinier-van den Ham uit Spankeren, en de één jaar oudere Novell (Sir Donnerhall I uit Flanell elite IBOP-dres sport-dres PROK van Apache) van fokker B. Roerink uit Beilen die daarmee elite werden. “De Eye Catcher is een sterke merrie met goede buiging in de gewrichten. In draf valt haar goede techniek en achterbeengebruik positief op, waarbij ze nog wel iets hoog in het kruis blijft. Ze laat goede verruimingen zien en overtuigde in de galop vooral in het tweede gedeelte, waar ze dankzij meer ontspanning goed verruimingen en gedragenheid liet zien. De Sir Donnerhall-dochter Novell is een sympathieke, hoogbenige merrie die heel goed werd voorgesteld. Ze laat zich fijn bewerken, stapt met ruimte en activiteit, en ze draaft met goede techniek. Het voorbeen is daarbij iets rollend en daar zet Novell een goed achterbeengebruik tegenover. Ook in galop valt haar achterbeengebruik goed op en kan ze goed schakelen.”

Oventa Kieni

De Groningse CK-kampioene Oventa Kieni (Karaldo VDL uit Eventum Kieni pref D-OC) van fokker Siem van der Vis uit Groningen stelde ook allerminst teleur. De NMK-merrie scoorde een 9 voor haar techniek en dat bracht het totaal op 85 punten. Daarmee werd ze elite. “Dit is een lichtvoetig bewegende merrie die met veel gemak en balans galoppeert. Ze bouwde heel positief op naarmate ze zich meer kon ontspannen. Dan springt Oventa Kieni met veel afdruk, veel lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen. Daarbij toont ze zich voorzichtig en behoudt ze goed het overzicht.”

Owyrusa H

Met 80,5 punten deed ook Owyrusa H (Baltic VDL uit Wyrusa H ster pref prest PROK van Corland) van fokker Anne-Jan Hazenberg uit Opende een goede verrichting. “Deze drachtige merrie is jeugdig en beweegt lichtvoetig. Ze bouwde goed op bij het springen, waarbij ze voorzichtig is en opvallend goed in de lucht naar voren door kan schakelen. Ook haar techniek is een pluspunt.”

Jadira QSHS

Aansluitend kon de negenjarige Jadira QSHS (Zirocco Blue VDL uit Udora keur sport-spr van No Limit, fokker W. Kooistra uit Houtigehage) van E.H.P. de Jong en I. Meijer uit Dokkum bevorderd worden tot elite. Deze merrie presteert met Hylke de Jong al op internationaal 1.50m-niveau. “Mooi dat zulke merries op de keuring verschijnen. Het is een langgelijnde, goed ontwikkelde merrie met een goede croupevorm. Ze presteert al op hoog niveau en is nu elite IBOP-spr sport-spr.”

Bron: KWPN