IBOP Gelders Paard: 80 punten voor Guardian S-dochter

Op de voorjaars-IBOP Gelders Paard vrijdag in Ermelo werden acht paarden voorgesteld, waarvan drie onder het zadel en vijf aangespannen. Vijf paarden slaagden waarbij de hoogste score werd behaald door Lodessa (Guardian S x Ahoy). Deze merrie kreeg 80 punten.

Als juryteam stond in de baan Margot Kostelijk met beurtelings Jan Pen en Jaap Boom aan haar zij. Senior Inspecteur, Wim Versteeg was eveneens aanwezig. Margot: “Het was zondermeer een geslaagde middag met fijne paarden die op een nette manier werden voorgesteld. Wat opviel bij de meesten was de goede inzet en werkwilligheid van de paarden tijdens de proeven.”

Lodessa

Er verschenen drie paarden onder het zadel in de baan en vijf werden er aangespannen voorgesteld. Van de paarden onder het zadel waren twee er al voorlopig keur. Zij slaagden voor de test en behaalden daarmee tevens hun definitieve keurpredicaat. Hierbij ging het om Lodessa, een dochter van Guardian S uit de keur preferente prestatie sportmerrie Odessa (v. Ahoy). De verrichting van Lodessa was goed voor een totaalscore van 80. Springen deed ze heel fijn, voorzichtig en met overzicht. Voor haar instelling liet ze een 8.5 noteren. Voor de overige onderdelen een 8. Alleen in haar stap zou ze iets meer schoudervrijheid en ruimte kunnen tonen. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij Harm Bruil in De Heurne.

Onna Dodessa van Heemstate

Het optreden van Onna Dodessa van Heemstate (Ferdinand x Upperville) was goed voor een score van 75. Deze merrie werd met dit resultaat eveneens definitief keur. Highlight was haar stap en deze werd beloond met 8.5. Daarin schreed ze echt en toonde veel lichaamsgebruik. Ook haar instelling en werkwilligheid vielen positief op. De donkerbruine merrie liet zich heel fijn rijden. Moeder Dodessa (elite sport v. Upperville) werd als driejarige kampioen Gelders Paard op de Nationale Merriekeuring. De moeder van de eerder genoemde Lodessa, Odessa is tevens de grootmoeder van Onna Dodessa van Heemstate. Wemke Staatsen uit Emmer Compascuum staat te boek als fokker en geregistreerde. Beide merries komen uit de bekende merrielijn van Ine Verhagen uit Bergeijk. Een lijn waarin de nodige keurings- en sportieve successen te vinden zijn.

Iron Lady

Bij de aangespannen test wist Iron Lady (Alexandro P x Samber) met een score van 76 te slagen. De bruine merrie werd heel sympathiek voorgesteld door Ymke Slump. Voor zowel haar houding als haar werkwilligheid liet ze 8.5 noteren. Ze is gefokt bij H.J. Hans uit Den Velde uit Tosca (v. Samber). Na afloop werd deze tienjarige merrie opgenomen in het stamboek. Ze staat geregistreerd bij R.A. Slump in Lutten.

Luwalda

Luwalda (Edmundo x Manno) werd als jong paard aangeboden op de stamboekkeuring, maar was toen nog te slungelig en onvolwassen om het sterpredicaat te kunnen behalen. Vrijdag verscheen een heel ander paard in de ring. Ze ging in een hele mooie natuurlijke houding door de baan en dit leverde voor dit onderdeel 8.5 op. Dezelfde punten kreeg ze voor haar opvallende wendbaarheid. Galopperen deed ze voor de wagen ook met veel gemak. Een score van 77 was het resultaat. Na afloop van de test werd ze opnieuw ter keuring aangeboden. Ditmaal bedroeg haar exterieurscore 70 en dat samen met de punten voor haar verrichting leverden het keurschap op. “Een droom die uitkomt, beter wordt het niet”, volgens Ellen ter Bruggen. Haar partner Stefan van der Meijden uit Herwijnen is fokker en eigenaar van de royale vosmerrie en stelde haar aansprekend voor. Moeder is stermerrie Zuwalda. In de merrielijn komen we enkele interessante concours- en menpaarden tegen. Voor het vaderschap tekent Edmundo.

Og3ne

De hengst Edmundo is tevens de vader van de fraaie palomino Og3ne (Edmundo x Fabricius) van fokker en geregistreerde Marcel van Bruggen uit Varik. Deze bijzondere merrie werd in 2019 al kampioen op de Nationale Veulenkeuring in de richting Gelders Paard. In 2022 herhaalde ze dit staaltje op de Nationale Merriekeuring. Haar volle zus, de elitemerrie Miss Montreal werd een jaar eerder op dezelfde locatie kampioen. Als moeder van beide kapitale merries staat te boek: de stermerrie Tuwalda (v. Fabricius). Draven deed Og3ne vandaag met veel ruimte en galopperen met opvallend veel balans en afdruk. Steeds in een hele mooie houding. Een geweldige merrie, die voor haar test een score liet noteren van 79. Als je iets zou willen zeuren, dan zou ze in stap nog wat meer door het lichaam mogen stappen.

O-Jidee

Hetzelfde gold voor de sympathieke en jeugdige vosmerrie O-Jidee (Indiana x Atleet). De jonge merrie had duidelijk spanning en dat zag je vooral terug in de stap. In draf en galop liet ze een hele goede beentechniek zien, bleef in een mooie houding, toonde steeds een fijn lichaamsgebruik en schakelde heel makkelijk. Ze kon deze keer weliswaar de test net niet halen, maar werd door de jury na afloop wel van stamboek- tot stermerrie bevorderd. Haar moeder is stermerrie Jidee (v. Atleet). Ook in deze merrielijn komen we opvallend veel internationale menpaarden tegen. Ze is gefokt bij de familie Cazemier in Nuis en werd in Ermelo voorgesteld door haar eigenaresse, Sophie ter Brugge. Een bekende naam in de Gelderse wereld, want zij is tevens de fokker van de KWPN-goedgekeurde en de naar Amerika verhuisde hengst Floris BS.

Bron: KWPN