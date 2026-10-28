IBOP Luttenberg: 83,5 punten voor Stakkato Gold-dochter Romy Termie van de Crumelhaeve

KWPN
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IBOP Luttenberg: 83,5 punten voor Stakkato Gold-dochter Romy Termie van de Crumelhaeve featured image
5 Romy Termie (Stakkato Gold x B.Termie v. Rubert) met Robin Sikkens. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
Door KWPN

Op de tweede dag van de IBOP in Luttenberg slaagden zestien van de zeventien springpaarden. De hoogste score van 83,5 punten was voor de Stakkato Gold-dochter Romy Termie van de Crumelhaeve. In totaal slaagden zes merries met minimaal 80 punten.


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