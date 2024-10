IBOP Luttenberg: 84,5 punten voor Grandorado TN-dochter New Looxs Lette

In de IBOP in Luttenberg slaagden vandaag alle zeventien merries. De hoogste score van 84,5 punten kwam op naam van New Looxs Lette (Grandorado TN x Damiro) van fokkers Wolfkamp en Groten. Aansluitend werd zij met 75 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek en keur verklaard.

De zesjarige New Looxs Lette kreeg onder andere negens voor techniek en vermogen. “Dit is een heel compleet springpaard. Ze springt met veel afdruk, goed met het lichaam omhoog en ze beschikt over veel atletisch vermogen. Haar lichaamsgebruik, techniek en sprongafloop zijn eveneens sterke punten van deze atletische merrie”, vertelt Henk Dirksen.

82 punten voor voorzichtige Official A

De vijfjarige Official A (Apardi x Aerobic) van fokker H. Morsink en mede-geregistreerde A. Danneberg slaagde met 82 punten. “Een heel ongecompliceerde merrie met een zeer goede instelling. Ze laat zich goed bewerken en liet een constante verrichting zien. Ze is heel voorzichtig, springt met een goede voorbeentechniek en veel overzicht.” Deze merrie, gefokt uit de stam van de Olympische en WEG-medaillewinnaar Authentic, werd direct elite.

Twee keer 81

Voor Penny Lane (El Barone 111 Z x Canturano) van fokker Rianne Nalis en Rimarna (Manden I Sonderbygaard) van fokker C. Schaafsma was er een score van 81 punten. “Penny Lane bouwde positief op in haar verrichting. In het begin was ze wat gespannen maar na een touch toonde ze een zeer goede reactie. Ze springt met veel afdruk, een goede voorbeentechniek en goed vermogen. Ook de instelling van deze vierjarige merrie viel positief op. De driejarige Rimarna liet een heel constante verrichting zien en springt met opvallend veel overzicht. Ze galoppeert met goede balans, springt met goede techniek en lichaamsgebruik, en werd netjes voorgesteld.”

80,5 voor dochters van Innovation en Mattias

One (Innovation x Vittorio, fokker J.A.M. Grimberg) van I.J.M. Grimberg en Renaissance de l’Amour ZR (Mattias x Harley VDL) van fokker Rodenburg kregen 80,5 punten. “De Innovation-dochter is een atletisch paard die met veel kracht galoppeert. Dat zagen we ook terug bij het springen, waarbij ze veel afdruk en vlugge reflexen liet zien. Ze lijkt voorzichtig en maakt de sprong achter telkens goed af. De driejarige Renaissance de l’Amour ZR heeft zich positief ontwikkeld en laat zich al heel goed rijden. Ze springt met afdruk, een goede achterhandtechniek en ze maakt een heel ongecompliceerde indruk. Al met al een dag met veel kwaliteit in de breedte en een stel fijne, atletische springpaarden”, aldus Dirksen.

