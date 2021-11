IBOP Luttenberg: Bordeaux-dochter scoort 85 punten

De eerste dag van de IBOP in Luttenberg stond geheel in het teken van de dressuurpaarden. Van de tien geslaagden, scoorden er drie minimaal 80 punten. Daaronder de door M.A. de Groot uit Erp gefokte van J.B.M. Punte uit Enschede Laytown G (Bordeaux x Uptown). Deze merrie slaagde met de hoogste dagscore van 85 punten.

Met louter 8,5’en ontpopte de vijfjarige Laytown G (Bordeaux uit Daytown elite IBOP-dres PROK van Uptown, fokker M.A. de Groot uit Erp) van J.B.M. Punte uit Enschede tot het meest complete paard van de dag. Afgelopen zomer liep ze met 90 punten voor de draf naar het sterpredicaat op de stamboekkeuring, na deze IBOP werd ze direct keur.

Veel uitstraling en drie goede basisgangen

“Deze heel complete Bordeaux-dochter beschikt over veel uitstraling en drie goede basisgangen. Ze overtuigt met haar goede zelfhouding en veel souplesse. Daarbij laat ze zich heel goed rijden en kan ze goed schakelen in beweging”, vertelt Floor Droge die samen Marian Dorresteijn de paarden beoordeelde.

Madonna STH

Met 82 punten deed ook de vierjarige Madonna STH (Dream Boy uit Donna STH elite sport-dres pref PROK D-OC van Florencio) van fokkers Lens en Berna Nekeman een overtuigende verrichting, waarmee ze elite werd. “Deze krachtig bewegende merrie viel telkens op met haar goede achterbeengebruik. Ze heeft een goede zuivere stap waarin ze veel lichaamsgebruik heeft. Ze liet zich heel goed voorstellen en toont veel aanleg als dressuurpaard.”

Minoraline van de Watermolen

Op precies 80 punten kwam de Daily Diamond-dochter Minoraline van de Watermolen (uit Inoraline W keur IBOP-dres van Johnson) van fokker Jan Greve uit. Haar hoogste cijfer (8,5) kreeg ze voor haar souplesse. “Deze merrie heeft veel uitstraling en beweegt met een goed lichaamsgebruik. Ze beweegt ruim en met goede schwung. Ze was nog iets gespannen waardoor we haar nu geen 8 voor de rijdbaarheid konden geven, maar het is zeker een getalenteerde merrie”, aldus Floor Droge. Ook deze merrie werd door het slagen voor de IBOP direct elite.

Uitslag

Bron: KWPN