IBOP Luttenberg: Connect-merrie springt naar 84 punten

Op de tweede IBOP-dag in Luttenberg slaagden 15 van de 21 voorgestelde merries. Drie daarvan met een score van 80 punten of hoger. Topscoorder was Leonola (Connect x Van Gogh). De zesjarige merrie kwam uit op een puntentotaal van 84.

Met 84 punten liet Leonola (Connect uit Fabiola elite IBOP-spr sport-spr PROK van Van Gogh) van fokker H.G.H. Slot uit Bornerbroek geen twijfel bestaan over haar talent vandaag in de verrichting. “Dit is een lichtvoetig galopperende merrie die telkens vlug van de grond springt. Op de sprong heeft ze veel overzicht, veel afdruk en macht. Daarbij maakt ze de sprong achter goed af en is ze atletisch. Ze zou nog iets meer mogen bukken maar liet absoluut veel talent zien”, licht Marcel Beukers toe die de paarden samen met Stan Creemers beoordeelde. Voor het vermogen kreeg deze Connect-dochter zelfs een 9 en dankzij het slagen voor de IBOP werd ze vandaag gelijk elite.

NMK-merrie Oubalia

De NMK-merrie Oubalia (Eldorado van de Zeshoek uit Ubalia SHB elite IBOP pref prest PROK van Indoctro, fokker Harm Westerd uit Daarle) van J. Haikens uit Nieuw-Buinen kwam uit op 81 punten. Afgelopen zomer werd zij al kampioene op de CK in Drenthe en nu gaat ze verder als elitemerrie. “Oubalia laat zich al heel goed rijden voor een driejarige en beweegt goed, met veel balans. Ze galoppeert lichtvoetig en is heel voorzichtig op de sprong, waarbij ze wel voldoende nuchter blijft. Ze springt met een goed lichaamsgebruik en hele goede reflexen.”

80 voor Mahony V

Op precies 80 punten kwam de vijfjarige Mahony V (Malibu TN uit Paola stb van Eusebio) van fokker Derk Jan Veneberg uit Ommen. “Dit is een sympathieke merrie die heel natuurlijk werd voorgesteld en met veel macht en overzicht springt. Ze zou vanuit de schoft nog wat mooier kunnen terugspringen maar maakt de sprong achter telkens goed af, taxeert zelf goed en toont een goede instelling.”

Uitslag

Bron: KWPN