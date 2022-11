IBOP Luttenberg: Emir R-dochter scoort 80,5

Op de eerste van twee dagen IBOP in Luttenberg scoorden twee springmerries minimaal 80 punten. In totaal slaagden vijf dressuur- en acht springpaarden voor deze aanlegtest. Topscoorder vandaag was de driejarige merrie Omania (Emir R x El Salvador). Zij behaalde 80,5 punten.

Qua resultaten was het een redelijke dag vandaag in Luttenberg. Van de acht dressuurmerries slaagden er vijf, waarvan er geen tot een score van minimaal 80 punten kwam. Van de elf springpaarden slaagden er negen.

Lianne D

Aansluitend kon via de stamboekopname de sport-dressuur merrie Lianne D (Ebony uit Wianca keur EPTM-dres van Jazz, fokker J.A. Dijk uit Enschede) van B.H.J. Dijk en M.A. Geelkerken uit Enschede met 70 punten voor exterieur ster worden verklaard. “Deze langgelijnde, zesjarige merrie is Z2-geklasseerd en is royaal ontwikkeld. Ze heeft voldoende front en is voldoende correct gebouwd voor het sterpredicaat”, licht inspecteur Marcel Beukers toe.

Omania

Met 80,5 punten was de Emir R-dochter Omania (uit Kyrania stb van El Salvador) van fokker Memape Beheer / N. van Vliet uit Oranjedorp de best scorende merrie in de IBOP. Zij behaalde 80,5 punten. “Deze driejarige merrie laat zich goed rijden en springt met veel overzicht. In galop zou ze wat meer mogen schakelen en bij het springen toont ze veel vermogen en een grote mate van voorzichtigheid. Qua techniek zou ze nog wat meer vanuit de schoft mogen terugspringen en ze liet zien over een goede instelling te beschikken.” Hierdoor werd zij direct keur.

Verdi-ruin Nozem

Een half puntje minder behaalde de vierjarige Verdi-ruin Nozem (uit Vrijbuiter ster van Cavalier) van fokkers C.E.M. Demmer en J.G. Potijk uit Geesteren. “Deze ruin laat zich ook goed rijden en galoppeert lichtvoetig. Hij is patent op de sprong, springt met een goede sprongafloop en heeft veel souplesse en atletisch vermogen.”

Bron: KWPN