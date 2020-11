IBOP Luttenberg: Heathrow-dochter springt naar 88,5

Op de IBOP in Luttenberg kwamen vandaag diverse opvallende merries naar voren. Van de 28 deelnemende springmerries slaagden er 21 waarvan zes met 80 punten of hoger. Absolute topper was Mirsina (Heathrow x Corland). Deze driejarige merrie slaagde met een puntentotaal van 88,5.

Uit de eerste jaargang van de eind 2019 aan Jens van Grunsven verkochte KWPN-goedgekeurde hengst Heathrow (v. Der Senaat 111) heeft Mirsina (uit Irsina elite EPTM-spr PROK van Corland, fokker B.W. Vrieling uit Noordlaren) zich enorm in de kijker gesprongen vandaag. De merrie is van Heathrow’s fokker Joop Timmer, die vandaag alle reden had om zijn kenmerkende enthousiasme te uiten, en heeft sinds een maand Jens van Grunsven als mede-eigenaar. Het toptalent kwam met negens voor reflexen, techniek, vermogen, instelling en aanleg onder Dirja Veneberg uit op 88,5 punten.

Topper van de dag

“Echt de topper van de dag! Het is een langgelijnde merrie die heel atletisch gebouwd is en met veel lossigheid beweegt. Ze galoppeert met veel balans en lichtvoetigheid, springt met heel veel lichaamsgebruik en zeer goede reflexen. Ze blinkt uit met haar atletische vermogen, geweldige springmanieren en is echt een heel compleet springpaard”, looft Henk Dirksen de merrie, die aansluitend in het stamboek kon worden opgenomen en zowel ster als keur werd verklaard.

84 punten

Twee merries deden met een totaal van 84 punten ook goede zaken vandaag. De zesjarige Etoulon VDL-dochter Joanna (uit Ranna elite sport-spr PROK van Wagenaar, fokker N. Roos uit Delfstrahuizen) van F.B.S. Al-Sabah uit Kuwait City behaalde dat totaal met een 9 voor de rijd- en bewerkbaarheid. “Dit is een atletisch gebouwde merrie met een lichtvoetige galop, een goede instelling en zeer goede rijd- en bewerkbaarheid. Ze springt met veel lichaamsgebruik en een goede techniek.” Op haar cijferlijst pronkt viermaal een 8,5.

Fokproduct Jeroen Dubbeldam

De vierjarige Lupina Colada TN (Grandorado TN uit Upina Colada stb van Lux) van fokker Jeroen Dubbeldam en mede-geregistreerde Sylvia Evers behaalde ook viermaal een 8,5 en daarnaast een 9 voor het vermogen. Daarmee kwam deze merrie, die vorig jaar veel indruk maakte op de stamboek- (80/85) en Centrale Keuring in Overijssel, ook uit op 84 punten. “De goed ontwikkelde Grandorado TN-dochter straalt op stand al veel macht uit en dat beeld bevestigt ze in haar goede galop en bij het springen, waarbij ze opvalt met haar royale vermogen. Ze galoppeert actief en met veel balans en toont zich heel scherp bij het springen.”

Emir-merrie

De vijfjarige Kamira S (Emir R uit Damira elite EPTM-spr d-oc van Tolan R) van fokker H. Schottert uit Giethmen kwam uit op 83 punten. “Dit is een bloedgemaakte, atletische merrie die met goede reflexen en techniek springt. Ze heeft een zeer goede instelling en maakt de sprong achter telkens heel goed af.”

Lichtvoetig

Op precies 80 punten kwamen de driejarige Molvita (Dallas VDL uit Vanita-Rose sport-dres van Riverman) van fokker G.W. Zuidema-van Dam uit Lierderholthuis en de achtjarige Hot Fix Lette (Durrant uit Paulette keur prest van Damiro) van fokkers Wolfkamp en Groten uit Olst uit. Ze werden daarmee beide keur vandaag. “De Durrant-merrie is een lichtvoetig galopperende merrie die een ongecompliceerde indruk maakte. Ze heeft goede instelling en springt met goede reflexen en atletisch vermogen. Ze laat zich daarbij goed rijden. De driejarige Dallas-dochter is eveneens een heel lichtvoetig galopperende merrie. Ze toont zich heel voorzichtig bij het springen, springt met veel lichaamsgebruik en maakt achter de sprong goed af”, aldus Henk Dirksen.

Bron: KWPN