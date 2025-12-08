IBOP Oirschot: 80,5 punten voor Chacoon Blue-dochter Onatopp Sijgje

Op de IBOP in Oirschot werden vandaag veertien springmerries beoordeeld, waarvan er dertien slaagden. Met een totaalscore van 80,5 punten was de zesjarige Onatopp Sijgje (Chacoon Blue x Calvados) de best presterende merrie. De beoordeling werd uitgevoerd door Stan Creemers en Sandra Schmucker. In totaal behaalden twee merries een score van minimaal 80 punten.

Met een 8,5 voor techniek en vermogen kwam de zesjarige Onatopp Sijgje (Chacoon Blue uit Romysijgje elite pref prest PROK van Calvados) van fokker Maatschap Pleyter uit Zalk uit op 80,5 punten. Deze merrie werd daarmee direct elite. “Deze merrie galoppeert goed, met een goede houding en balans, en is voldoende lichtvoetig. Bij het springen valt haar voorzichtigheid op en beschikt ze over een goede techniek: zowel in het voorbeen en schouder, als de achterhand. Daarbij toont ze ook macht en laat ze zich goed rijden”, licht Stan Creemers toe.

Olina-Gold Elite

De eveneens zesjarige Olina-Gold (Nixon van ’t Meulenhof uit Kimmi-Gold ster D-OC van Thunder van de Zuuthoeve) van fokker Henk de Man uit Standdaarbuiten kwam met een 8,5 voor de techniek uit op precies 80 punten. Aansluitend werd zij met 75/80 opgenomen in het stamboek en direct elite verklaard. “Deze merrie galoppeert met voldoende balans, en dat werd beter in het lijntje. Ze is voorzichtig, springt goed met de schoft naar boven, heeft daarbij een mooie voorbeentechniek en maakt de sprong achter goed af. Ze heeft atletisch vermogen en viel ook positief op met haar instelling en bewerkbaarheid. Bij de stamboekopname liet ze zien goed in het rechthoeksmodel te staan, een goed bespierde hals en goede bovenlijn te hebben, en ze beschikt over correct fundament.” Van beide merries zijn al meerdere nakomelingen geregistreerd bij het KWPN.

Bron: KWPN