IBOP Oirschot: 84 punten voor Johnson-dochter No Filter PP

Op de IBOP van van KWPN Regio Noord-Brabant in Oirschot kregen vijf van de elf paarden die slaagden 80 punten of hoger. De hoogste score van 84 punten werd neergezet door No Filter PP (Johnson x Florencio, fokker R.F. First en Stal Poppelaars) van Roy First.

No Filter PP kreeg een negen voor haar galop en daarnaast zes maal een 8,5. Ze werd aansluitend in het stamboek opgenomen en keur verklaard. “Dit paard stapte heel ruim, maar zou daarin nog iets resoluter kunnen zijn in het achterbeen. In draf heeft ze heel veel techniek en heel veel balans. Galopperen doet ze eveneens met veel beentechniek en balans. De galop was goed gezet en ze kan al makkelijk terugkomen. Het viel op dat deze merrie op een hele natuurlijke manier voorgesteld werd. Het beeld was sympathiek en ze liep in een mooie aanleuning door de proef.”

Makkelijk schakelen

Miss Google (Toto Jr. x Ampère, fokker C. Spijkers-van de Voorst) van Crystal van Vliet scoorde 83 punten. “Deze merrie liet een heel vriendelijk beeld zien en bewoog daarbij sterk. Ze heeft een goede stap met veel lichaamsgebruik en een goede ruimte. In draf beweegt ze met een goede afdruk en kan ze makkelijk schakelen. De galoppade heeft een goede drietakt, bleef mooi gesloten en ze liet daarbij een goed gebruik van het achterbeen zien.” Met een bovenbalkscore van 80/85 werd ook Miss Google keur.

Veel souplesse en go

Fokker Johan Verkuylen stelde zijn Dream Boy-dochter Nutella V (mv. Krack) voor. Met een 8,5 voor de galop liep de merrie naar 81 punten, na afloop kreeg ze ook 80 punten voor exterieur. “Dit is een merrie met veel uitstraling, souplesse en go. Ze stapt met een goede ruimte en lichaamsgebruik. In draf liet ze een mooie techniek zien en een goede balans. De galop had een goede drietakt, goed gebruik van het achterbeen en ze bleef daarbij mooi met de schoft naar boven. Daarbij liet de merrie zich in galop makkelijk schakelen.”

Nog een Dream Boy

Met 80,5 punten slaagde nog een dochter van Dream Boy: Niylah (mv. Valdez) van fokker P.C. van Selow. Deze merrie werd tevens elite. “Het beeld was in de proef heel sympathiek en deze merrie liet zich goed bewerken. Ze stapt met goed lichaamsgebruik en souplesse, maar zou daarin nog een fractie actiever mogen zijn. De draf was actief met veel souplesse en mag nog wat meer draagkracht en gedragenheid ontwikkelen. Ze galoppeerde met veel houding, veel balans en een goede sprong en afdruk.”

Lichte Tour-merrie

Een score van exact 80 punten was er voor de Lichte Tour-geklasseerde Desperado-dochter Ibiza Platinum (mv. Painted Black, fokker TH. en J. Deenen) van Joyce van Opbergen. “Dit is een paard met veel uitstraling en een goede balans in het lopen, waarbij ze makkelijk kan sluiten. De stap is actief met een goede ruimte, ze mocht daarin vandaag nog wat meer over de rug blijven. In draf toonde ze een goede techniek een mooi gebruik van het voorbeen. De galop heeft een goede drietakt, sprong en afdruk, daarbij kan ze heel mooi sluiten.”

Bron: KWPN