IBOP Oirschot: 90 punten voor Kjento-dochter

Op de IBOP in Oirschot kwam de Kjento-dochter Phelicity gisteren tot de absolute topscore van 90 punten. "Echt een heel opvallende merrie, die op stand sterke verbindingen heeft en over goed ontwikkeld fundament beschikt”, looft jurylid Marian Dorresteijn de vierjarige zwarte merrie, die met 85 punten voor het exterieur gelijk het elitepredicaat mocht ontvangen.

In totaal scoorden vijf paarden 80 punten of hoger. Marian Dorresteijn beoordeelde samen met Luuk Smetsers 19 paarden, waarvan er 13 slaagden. Met 9,5’en voor draf en galop, en 9’s voor houding&balans en aanleg werd Phelicity (Kjento uit India.Arie ster van Desperado, fokker A.G.J. Strik uit Bakel) van Van Olst Horses de uitschieter van de dag.

Powerhouse

“Dit is echt een geweldige merrie, een powerhouse met weinig tot geen tekortkomingen. Ze heeft heel veel zelfhouding en enorm veel macht in het lopen. Daarbij laat ze zich heel fijn rijden, kan ze al opvallend goed schakelen in draf en galop, en blijft ze zich heel mooi op het achterbeen opvangen. Ook toont ze een evenwichtig karakter en heeft ze een krachtige stap met daarin veel lichaamsgebruik”, aldus Dorresteijn.

82 punten voor NMK-merrie Primlesca H

De NMK-merrie Primslesca H (Finest Selection uit Kalesca van Dark Pleasure, fokker A. Hendriksen uit Bennekom) van B.M. van der Zwaard uit Deventer kwam uit op 82 punten en werd daarmee elite. “Deze vierjarige merrie heeft een heel mooi silhouet en een lichtvoetige manier van bewegen. Ze heeft in stap goede tact, ruimte en lichaamsgebruik. Daarin zou ze nog iets actiever mogen zijn. Ze draaft met een goed zweefmoment, goede zelfhouding en goede tact. In galop heeft ze veel balans en blijft ze al mooi gesloten.”

Halfzus KWPN-goedgekeurde Zardando

Met 81,5 punten slaagde de zesjarige Nyracella (Johnson uit Roxcella elite sport-dres PROK van Gribaldi) van fokker Arno Pullens uit Sprang-Capelle en mede-eigenaar J.A.E. Meijers uit Waalwijk. Deze merrie is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Zardando (v.Tango) en werd vandaag elite. “Deze merrie heeft een mooie zelfhouding en postuur. Ze liet een constante verrichting zien met een goede aanleuning en balans in beweging. Ze stapt met een goed lichaamsgebruik en de draf kenmerkt zich door tact, balans en achterbeengebruik. In galop heeft ze veel zelfhouding en zou ze nog iets meer bodem mogen pakken.”

Ook elitepredicaat voor Pewri PK

Ook de vierjarige Pewri PK (Foundation uit Tewri ster prest van Krack C) van fokker Roeland Plaisier uit Rockanje verdiende met een mooie score het elitepredicaat. Zij kwam uit op 81 punten. “Pewri PK laat een mooi beeld zien, heeft veel balans in het bewegen en veel looplust. Ze stapt krachtig, zuiver en met goede tact. Daarin zou ze wel nog wat ruimer mogen zijn. Ze draaft actief, blijft daarin mooi gesloten in het achterbeen en heeft goede buiging in de gewrichten. In galop heeft ze veel sprong en goede balans.”

Sterwaardige ruin Power Vivaldi CVT

Tot slot kwam de vierjarige ruin Power Vivaldi CVT (Vivaldi uit Dikita elite IBOP-dres sport-dres PROK van Wynton) van fokker Carlo van Trierum uit Oosterhout tot een mooi resultaat, waarmee hij zowel meetelt voor het preferentschap als prestatiepredicaat voor zijn moeder. Hij is sterwaardig bevonden en slaagde voor de IBOP met 80 punten. “Hij laat zich fijn bewerken en toont een mooi silhouet. In stap heeft hij goede ruimte en lichaamsgebruik, in draf valt zijn goede beentechniek op en zou hij iets meer met de schoft omhoog mogen lopen. De galop is goed gesloten, daarin heeft hij een mooie beentechniek en laat hij goede overgangen zien”, aldus Marian Dorresteijn.

Bron: KWPN