IBOP Oosteind: 87,5 punten voor Fleau de Baian-dochter

Op de IBOP in Oosteind slaagden vandaag 20 dressuurmerries, waarvan zes met 80 punten of hoger. Met 87,5 punten was de driejarige NMK-merrie Oeau Resia MD (Fleau de Baian x Rousseau) topscoorder. Inspecteur Bart Bax beoordeelde samen met Margot Kostelijk 29 merries, waarvan er 20 slaagden. Daarmee werden in totaal negen merries elite, vier keur en via de stamboekopname/graadverhoging nog eens vijf ster.

De Fleau de Baian-dochter Oeau Resia MD (uit Faresia ster pref PROK van Rousseau) van fokker Marjo Dinnissen slaagde met negens voor haar draf en aanleg als dressuurpaard. Voor haar uitstekende rijd-&bewerkbaarheid kreeg ze zelfs een 9,5. “Dit is een jeugdige merrie met veel uitstraling, die hele goede overgangen liet zien in de verrichting. Ze doet alles met de oortjes erop en beweegt met veel lossigheid. In stap heeft ze een goed lichaamsgebruik, in draf valt haar goede beentechniek en achterbeengebruik heel positief op en beweegt ze met veel tritt. In galop heeft ze veel afdruk en sprong, en blijft ze gemakkelijk in balans. Het is een heel getalenteerde merrie die heel sympathiek werd voorgesteld”, vertelt Bart Bax.

Ook 9,5 voor Olli-Odette RMC

Met 84,5 punten deed ook Olli-Odette RMC (Ferdinand uit Kiekeboe Odette B elite IBOP-dres sport-dres PROK van Feel Good) van fokkers R. en M. Moes-Courage uit Ommeren goede zaken vandaag. Zij werd aansluitend met 75 punten voor exterieur ster, keur en elite verklaard. “Deze merrie heeft veel bloeduitstraling en een mooi front. Ze toonde zich heel werkbaar en stapt zuiver en actief, waarbij ze nog wat meer lichaamsgebruik zou mogen hebben. In draf heeft ze een hele goede techniek, veel schwung en een goed gebruik van het achterbeen. Haar galop is ruim en heeft goede sprong en afdruk. Daarbij liet deze driejarige merrie zich al bijzonder goed rijden en bewerken.” Voor dat laatste onderdeel kreeg ze een 9,5.

Grand Galaxy Win-dochter Nora

Met een 9 voor rijd-&bewerkbaarheid kwam de vierjarige Nora (Grand Galaxy Win uit Hilda ster PROK van Connaisseur) van fokkers Gerard van der Koppel en Erie Minkman uit op 83 punten. “Ook deze merrie liet zich goed zien vandaag. Ze heeft veel uitstraling en werd correct voorgesteld. Ze stapt actief, met een goed lichaamsgebruik en ruimte. In draf valt haar zeer resolute achterbeengebruik positief op, heeft ze goede beentechniek en gedragenheid. In galop heeft ze ruim voldoende afdruk en zou ze nog iets meer bergopwaarts mogen blijven. Al met al een talentvolle merrie die zich zeer goed laat rijden en bewerken.” Ze werd aansluitend opgewaardeerd naar ster-, keur- en elitemerrie.

81,5 voor Odaylie BR

De driejarige Odaylie BR (Kingston Blue Hors uit Kaylie BR elite IBOP-dres D-OC van Desperado) van fokker G. Verhoeven uit Biezenmortel kwam uit op 81,5 punten. “Deze grootramige merrie valt op met haar goede balans en geslotenheid in beweging, zeker voor zo’n grote merrie. Ze stapt actief, met goede ruimte en lichaamsgebruik. In draf is ze actief, heeft ze een correcte beentechniek en goed achterbeengebruik. Ook in galop heeft ze goede ruimte en afdruk, waarbij ze in het geheel nog wel iets lichtvoetiger zou kunnen zijn.”

Orinka da Mora

Een half puntje minder kreeg Orinka da Mora (Vivaldi uit Cherilyn elite IBOP-dres pref D-OC van Painted Black, fokker A.H.F. Heuckelum uit Waardenburg) van R.J.A. Heesakkers uit Berlicum. Zij kreeg een 9 voor rijd-&bewerkbaarheid naast 8’en voor alle andere onderdelen. “Dit is een sympathieke merrie die correct werd voorgesteld. Ze doet alles met veel gemak, waarbij ze goede tact, schoudervrijheid en lichaamsgebruik laat zien in stap. In draf en galop is ze lichtvoetig, beweegt ze met balans en een goed achterbeengebruik. Ze laat zich heel goed rijden en zou in alles nog net wat meer bergopwaarts mogen zijn voor nog hogere punten.”

Nikki Beach scoort 80

Op precies 80 punten kwam de vierjarige Nikki Beach (Dream Boy uit Bikenia V elite IBOP-spr sport-spr D-OC van Unistar) van fokker I. Voorthuijsen-Zandijk uit Elst uit. “Deze elegante merrie werd daardoor gelijk elite. Ze heeft een mooi front en liet goede overgangen en een mooie aanleuning zien. Ze stapt actief en ruim, waarbij ze nog wat meer lichaamsgebruik zou mogen hebben. In draf en galop valt haar mooie voorbeengebruik op en beweegt ze met goede tact en afdruk, waarbij het achterbeen in draf nog wat resoluter ondergebracht zou kunnen worden. In alles laat ze veel kracht zien.”

Uitslag

Bron: KWPN