IBOP Oosteind: Annevanck PP levert twee uitschieters

Twee dochters van de Lichte Tour-merrie Annevanck PP waren vandaag de smaakmakers op de IBOP in Oosteind. Zo slaagde Mellevanck PP (Glock’s Toto Jr x Münchhausen) met 85 punten. Fokker Stal Poppelaars drukte daarmee een positieve stempel op de IBOP in Oosteind, waar iets minder dan de helft van de beoordeelde merries slaagde. Van de 26 beoordeelde merries kwamen 11 aan de vereiste 75 punten of hoger.

“Bij veel merries zat het qua basisgangen wel goed, maar die waren dan toch nog wat te groen om voor de overige onderdelen ook voldoende punten te behalen”, reageert inspecteur Bart Bax, die samen met Floor Dröge keurde. Qua rijd- en bewerkbaarheid zat het bij de twee dochters van Annevanck PP elite IBOP-dres sport-dres pref PROK (v. Münchhausen) wel goed. De vierjarige Mellevanck PP (v. Glock’s Toto Jr.) kwam met negens voor stap en rijd-& bewerkbaarheid uit op 85 punten, haar één jaar jongere halfzus Ninnevanck PP (v. Zonik) deed met 81,5 punten inclusief 8,5-en voor stap en rijd-& bewerkbaarheid eveneens goede zaken. Beide merries komen uit de eigen fokkerij van Stal Poppelaars, die Mellevanck PP samen heeft met Probarn BV, en Ninnevanck PP nog volledig in eigendom heeft.

Mellevanck PP

“De vierjarige Mellevanck PP werd heel correct voorgesteld en maakte een ongecompliceerde indruk. Ze stapt met goede ruimte, veel lichaamsgebruik en veel schakelvermogen. In draf heeft ze heel veel tact, kracht en veel balans. Ook daarin kan ze gemakkelijk verruimen en verkorten. De galop heeft eveneens goede tact, veel afdruk en een goede houding. Ze werd mooi van achter naar voren gereden, liet hele mooie overgangen zien en het beeld was continu heel plezierig”, looft Bax de merrie, die aansluitend met 80 punten voor exterieur ster en keur werd verklaard. “Ze is een ruim voldoende ontwikkelde, sterk gebouwde merrie met een mooi front en lichte hoofd-/halfsverbinding. Ze heeft een sterke bovenlijn en heeft correct en hard fundament.”

Ninnevanck PP

Haar driejarige halfzus Ninnevanck PP toonde ook haar talent vandaag. “Dit is een elegante merrie met een mooi silhouet en goede houding. Ze stapt actief en ruim, draaft met veel tact en een mooi voorbeengebruik waarbij het beeld mooi gesloten is. In galop heeft ze goede sprong en afdruk. Daarbij kan ze makkelijk schakelen en laat ze zich heel fijn rijden.” Ninnevanck PP werd hiermee direct keur. Hun moeder viel destijds als vierjarige ook al positief op in de IBOP, waarvoor ze met 83,5 punten slaagde. Annevanck PP is een halfzus van onder meer de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Polansky (v. Kostolany) en ze leverde in combinatie met Uphill al het Lichte Tour-paard Fennovanck PP.

Helena Fleur L

Aansluitend aan de IBOP kon bij de stamboekopname de Lichte Tour-merrie Helena Fleur L (Florencio uit Uriellafleur L ster sport-dres PROK van Metall, fokker J. van Laar uit Rhenen) van J.J. Wever uit Haarsteeg ster worden verklaard. Deze merrie heeft op basis van haar prestaties ruimschoots voldaan aan de eisen voor het sportpredicaat (Z2+1) en kreeg vandaag 70 punten voor exterieur. “Het is een royaal ontwikkelde, voldoende langgelijnde merrie met een mooie voorhand en iets strakke bovenlijn. Voor het sterpredicaat was ze voldoende correct in het fundament.”

Bron: KWPN