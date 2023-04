IBOP Panningen: Famke Kroon, triple A-score voor Gaia

De IBOP in Panningen leverde vandaag het Kroonpredicaat op voor Famke van de Demro Stables (Alwin 469 x Beart 411). De hoogste score haalde Gaia S. van de Sprong (Meinte 490 x Brend 413) die in haar rijproef 82,5 punten verdiende.

Juryleden Corrie Rave en Jos van der Wal kregen in Panningen negen combinaties in de baan. De hoogste score gaven ze aan Gaia die met Fleur van Kempen in het zadel een AAA-predicaat haalde. De merrie, gefokt door Anita van Kempen en in eigendom van Véronique Bernard uit Frankrijk maakte haar moeder Sille Ster (Brend 413 x Gerlof 29) Prestatie. De juryleden gaven amazone Van Kempen complimenten voor het voorstellen. “Opvallende merrie, die in draf heel veel souplesse liet zien. Het achterbeen loopt de goede kant op, ook in galop”, signaleerden Rave en Van der Wal. Gaia kreeg een 8 voor stap en een 8 voor draf met een totaal van 82,5 punten. Gaia werd in 2021 kampioen bij de driejarige merries op de fokdag bij Fokvereniging Het Friesche paard Limburg.

Famke

De tweede hoogste score was voor Famke met 81 punten, waaronder een 8 voor galop en houding&balans. Daarmee wist Famke, gefokt door de Demro Stables en in eigendom van Sofie Ebben, haar definitieve Kroon te bemachtigen. Amazone Demi van Nuys kreeg complimenten van het juryduo voor het voorstellen van de merrie. “Famke mag nog wat meer groeien in kracht, maar werd sterk in balans voorgesteld”, aldus Corrie Rave. “De stap is zuiver, maar iets beperkt. De draf valt op met een mooie houding en een mooie schoudervrijheid. De galop is bergop galop met mooie verruiming.” Famke is een dochter van Marije fan Fjildsicht Model Preferent AA (Beart 411 x Brandus 345), een halfzuster van de in Amerika gestationeerde KFPS stamboekhengst Tsjalle 454.

Izalien

Uiteindelijk kwamen er drie paarden met 77 punten of hoger uit de baan. Izalien fan de Ketting Ster (Menne 496 x Doaitsen 420) haalde met amazone met Ingeborg Klooster 77,5 punten. Izalien, gefokt door Leo Spannenburg en in eigendom van Carin Paalman, liet een correcte stap zien en een goede draf, waarbij het tempo nog wat te hoog lag.

Uitslag

Bron: Phryso