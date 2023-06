IBOP Panningen: hoogste score en NMK-ticket voor Lennox US-dochter

De driejarige Parina-Peternella (Lennox US x Krack C) van fokker Monique van Summeren uit Stramproy liep vandaag in de IBOP in Panningen naar de hoogste score van 84 punten en mag daarmee ook naar de NMK. In totaal slaagden 13 merries en een Grand Prix-merrie werd elite.

Beide springmerries slaagden voor de IBOP en van de 13 beoordeelde dressuurpaarden slaagden er elf. Na afloop van de IBOP konden paarden, die al dan niet hadden deelgenomen aan de IBOP, aangeboden worden voor stamboekopname en/of graadverhoging. Dat leverde onder meer de Duits gefokte Grand Prix-merrie Rue Noblesse (Rosentau uit Cassandra van Cordoba, fokker R. Michels uit Kirchtimke) van M.M.M. Rozestraten uit Maastricht en L. Schins-Hellebrekers het elitepredicaat op. Eerder was zij al met 75 punten ster verklaard.

19-jarige merrie met grootramig model

“Dit is een 19-jarige merrie met een grootramig model. Ze is goed ontwikkeld, heeft een mooi front en zou iets harder mogen zijn in het fundament”, licht Marian Dorresteijn namens het juryteam toe.

Hoogste IBOP-score

De Lennox US-dochter Parina-Peternella MC (uit Tosca Peternella elite D-OC van Krack C) kwam uit op 84 punten. “Deze merrie heeft opvallend veel balans en een goede zelfhouding. Ze werd heel sympathiek voorgesteld, is licht in de aanleuning en liet al hele goede overgangen zien. Het is een functioneel bewegende merrie. Voor haar goede gedragen galop, met daarin veel balans, kreeg ze een 9. Ook voor haar houding&balans en rijd-&bewerkbaarheid heeft ze een 9 gekregen. Haar stap is zuiver, goed door het lichaam en voldoende van ruimte. Voor haar fijne draf hebben ze haar een 8 gegeven.”

Halfzus Francesco

Parina-Peternella MC is een halfzus van het internationale Lichte Tour-paard Francesco (v. Florencio), die in 2021 deelnam aan het EK voor young riders onder Milou Dees. Ze is opgenomen met 80 punten voor exterieur en verdiende gelijk een uitnodiging voor de NMK.

Hazelberg’s Odysse

Met 82 punten keerde ook Hazelberg’s Odysse (Elton uit Katingha ster van Florencio) van Krista Kolijn uit Weert met een mooie cijferlijst huiswaarts. Als deze buitenlands geregistreerde merrie aan de aanvullende eisen voldoet, wordt ze in het stamboek opgenomen en gelijk ster en keur verklaard. “Dit is een aansprekende, hoogbenige merrie met een mooie voorhand. In beweging valt haar goede souplesse op, hiervoor hebben we haar een 9 gegeven. Ze heeft een hele fijne draf en toonde het wijken met veel expressie. Naast de draf hebben we haar ook voor haar goede houding&balans en rijdbaarheid een 8,5 kunnen geven.”

Bron: KWPN