IBOP Panningen: Hoogste score voor Kjento x Expression

Op de IBOP vrijdag in Panningen slaagden twee springpaarden. Van de acht gepresenteerde dressuurpaarden zijn er zeven geslaagd. De hoogste score ging naar Princess (Kjento x Expression) van Martin en André van Norel. De door Charissa Buurmeijer voorgestelde merrie werd beloond met 80,5 punten.

Bij de dressuurpaarden waren de hoogste punten, 80,5, voor Princess, een zwarte dochter van Kjento uit keur sport en NMK-merrie Kalice van Expression van f/g Martin en André van Norel uit Epe. “Deze merrie beschikte over drie hele goede basisgangen. Haar stap was actief en zuiver, maar had daarbij ook een zekere rust over zich. In draf bewoog ze heel tactmatig en stabiel, met een heel goed gebruik van het achterbeen waarbij ze echt tot dragen kwam. Ook in de galop liet ze een sterk achterbeen zien, sprong echt van de grond en met voldoende ruimte. Kortom een merrie die een hele stabiele verrichting liet zien en altijd zuiver was in haar gangen”, vertelt Petro Trommelen die samen met Luuk Smetsers de dressuurpaarden beoordeelde.

Princess Evora JVDS

80 Punten waren er voor Princess Evora JVDS, een dochter van Governor uit elite sportmerrie Evora (v. Insterburg). Grootmoeder Evita XII (ster pref prest v. Schwadroneur) is de moeder van de bekende Trakehner-hengst Easy Game. Op zijn beurt weer de vader van de regerend Olympisch kampioen Dalera. Een fantastische sportlijn dus. “In stap was deze merrie nog wat gespannen en vlug, maar wel zuiver. Ze zou daarin iets meer rust mogen krijgen. Daarentegen liet ze een sublieme draf zien, met veel techniek in de benen, een heel mooi voorbeengebruik en veel gemak van bewegen. Haar galop was bergop en mooi gesloten. Behalve haar draf vielen ook haar constante houding en rijdbaarheid heel positief op bij dit paard. We konden deze merrie aan het einde van haar presentatie tevens elite maken.” John Tijssen zat in het zadel en stelde haar op fijne wijze voor. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij Jeanette van der Staak uit Overasselt. Princess Evora JVDS mag nu met verlof, want ze verwacht in het voorjaar een veulen van Blue Hors St. Schufro.

Springpaarden

Beide springpaarden zijn geslaagd voor hun IBOP. De hoogste score, 78,5, was voor Orange Citty C. Deze merrie was nog een ‘veulenboeker’ en zij mocht na afloop van haar presentatie en de stamboekkeuring naar huis als elitemerrie. Orange Citty C is een donkere vosmerrie van Gaspahr en komt uit elitemerrie Jitty Kanterra C (v. Kannan). Ze is gefokt bij M. Lamers-Couwenberg uit Heide en staat geregistreerd bij Vera Klaassen in Stevensbeek. In de moederlijn van Orange Citty C komen we meerdere internationale springpaarden tegen, onder meer de Grand Prix-paarden Sitty, P.Titty, Littus R en Highlander. De springpaarden werden beoordeeld door Petro Trommelen en Stan Creemers.

Bron: KWPN