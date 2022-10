IBOP Sonnega: 88,5 voor Fürst Jazz-dochter Ollympia ST

In Sonnega slaagden vandaag 18 merries voor de IBOP, waaronder drie boven de 85 punten. Met 88,5 punten was de driejarige merrie Ollympia ST (Fürst Jazz x Uphill) de uitschieter van de dag.

Inspecteur Wim Versteeg keurde samen met Stan Creemers de vijf springmerries, waarvan er vier slaagden, en met Margot Kostelijk de 17 dressuurmerries waarvan er 14 slaagden. “Het was echt een goede dag, met een aantal duidelijk bovengemiddelde paarden”, steekt Wim Versteeg van wal.

86 voor springtalent Olisa

Gelijk bij de springmerries kwam er al een heel opvallende naar voren. De driejarige Comthago-dochter Olisa (uit Channa elite IBOP-spr sport-spr PROK van Alicante) van fokkers Menko en Elsa Jongeling uit Aduard kwam met negens voor techniek, instelling en rijd-&bewerkbaarheid uit op 86 punten. “Dit is een aansprekende merrie die aansluitend met 80 punten voor haar model is opgenomen in het stamboek en daardoor direct elite werd. Ze is ruim voldoende ontwikkeld en heeft een gemakkelijke, lichtvoetige manier van bewegen. Ze heeft goede ruimte, veel balans en goede houding in galop. Op de sprong is ze telkens heel vlug, voorzichtig en ze springt met veel overzicht. Olisa taxeert daarbij goed, springt met een goed lichaamsgebruik en beentechniek, en laat zien over veel atletisch vermogen te beschikken.”

Ollympia-ST topscoorder

Bij de dressuurmerries deed Ollympia-ST (Fürst Jazz uit Florence-ST ster IBOP-dres van Uphill) van fokker P. Stegenga uit Wommels er nog een schepje bovenop. Met negens voor stap, draf, galop en aanleg als dressuurpaard kwam zij uit op 88,5 punten. “Deze merrie werd heel goed voorgesteld en liet een zeer goede verrichting zien. Ze stapt met heel veel activiteit, een goed doortredend achterbeen en buiging in de gewrichten. In draf valt haar goede tact en afdruk op, heeft ze een goede voorbeentechniek met veel schoudervrijheid en beweegt ze bergopwaarts. Datzelfde beeld zien we in galop, waarin ze zeer veel afdruk en sprong heeft, en ze beweegt met veel houding. Ook liet deze 3,5-jarige merrie zich al heel goed rijden, waarbij ze in de verruimingen opvallend goed in balans bleef.” Daarmee werd deze drachtige vosmerrie direct keur.

Desperado-dochter Nirvana CC

De vierjarige Desperado-dochter Nirvana CC (uit Rihanna NW sport-dres D-OC van Sandro Hit, fokker C.A.J. van Diemen uit Heerhugowaard) van Jan Brouwer uit Zevenhuizen deed met 86,5 punten ook hele goede zaken in Sonnega. “Ook dit is een heel getalenteerde merrie. Ze stapt ruim, actief en met goede tact. In draf maakt ze een heel mooie houding, heeft ze veel gedragenheid en een goed ondertredend achterbeen. Ook in de verruimingen blijft ze goed in balans. In galop heeft ze heel veel sprong, goede houding en balans en is het beeld bergopwaarts. Deze merrie viel eveneens op met haar zeer goede rijdbaarheid.”

82 voor ruin Nibaldi

Met 82 punten slaagde de ruin Nibali (Ferdinand uit Jeremy elite IBOP-dres van Davino V.O.D.) van fokker Kim Jongsma-Jacobi uit Katlijk. “Deze ruin hebben we aansluitend met 75 punten voor exterieur ster kunnen verklaren. Hij heeft goede ruimte en overstap in stap, waarbij hij soms nog wel wat boven het tempo werd voorgesteld. In draf heeft hij goede houding, afdruk en kan hij goed schakelen. In galop valt hij op met zijn goede houding en afdruk, en hij galoppeert telkens heel gemakkelijk aan en hij staat licht aan de hulpen.”

Nightingale

Op een half puntje minder (81,5) kwam Nightingale (Jakarta uit Ivy van Hofrat, fokker M.T.S. Veenland uit Onderdendam) van J. Koopmans uit Abbega uit. “Deze merrie beweegt met een goed ondertredend achterbeen, iets wat we gelijk al zien in de stap waarin ze wel wat meer ruimte en schoudervrijheid zou mogen hebben. In draf is het beeld mooi gedragen, heeft ze een goede voorbeentechniek en heeft ze veel tact. In galop maakt ze een mooie houding, is ze actief en heeft ze goede balans in de verruimingen. Voor haar zeer goede rijdbaarheid hebben we deze merrie een 9 kunnen geven, dit kwam onder meer tot uiting bij het hals strekken in draf waarbij ze mooi ontspannen met het neusje over de grond ging.”

Noarijke VR

Tot slot Noarijke VR (Daily Diamond uit Idorijke VR elite IBOP-dres pref PROK van Connaisseur, fokker Rob van Ruitenbeek) van J. en M.C.M. van Ruitenbeek-Kossen uit Santpoort-Noord, die precies 80 punten scoorde en daarmee elite werd. “Deze lichtvoetig dravende merrie heeft goede balans in beweging en draaft met een actief achterbeen. In stap zou ze wat meer lichaamsgebruik mogen hebben en in galop valt haar activiteit en goede afdruk positief op.”

Graadverhoging voor Ghandirijke

Na afloop van de IBOP kon de sport-dres merrie Ghandirijke (Metall uit Padorijke ster van Gribaldi, fokker S.G. van Dunschoten-Thuijns uit Klarenbeek) van H. Balkema uit Jistrum met 70 punten ster worden verklaard. “Deze royaal ontwikkelde merrie van 1.76m is geklasseerd in het Z2 en heeft een mooie voorhand, met goede bespiering en een goede schoft-/schouderpartij. In combinatie met het sportpredicaat leverde haar dit het sterpredicaat op”, aldus Wim Versteeg.

Uitslag

Bron: KWPN