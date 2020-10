IBOP Sonnega: Galaxie-dochter scoort 82,5 punten

Op de IBOP in Sonnega liepen vandaag twee dressuurmerries naar een score van 80 punten of hoger. Het hoogste puntentotaal kwam op naam van Mariska (Galaxie x Gribaldi).

Alle negen springmerries slaagden voor de IBOP en daarmee was de kwaliteit in de breedte goed aanwezig. Van de dertien dressuurmerries behaalden elf merries het minimaal vereiste puntentotaal van 75 en hier zaten twee fijne uitschieters tussen.

Compleet paard

Met 82,5 punten slaagde Mariska (Galaxie uit Franciska elite IBOP-dres pref d-oc van Gribaldi, fokkers J.A. en B. Naber uit Vredenheim) van familie Klinkhamer uit Sleen met het hoogste punten. Ze werd voorgesteld door Krista Boer-Lensing. Aansluitend kon Mariska ‘voorlopig keur’ worden verklaard en dat leverde haar direct het elitepredicaat op. “Echt een hele fijne merrie! Ze stapt ruim en actief, en heeft in alle drie haar gangen een goed lichaamsgebruik. In draf valt haar goede techniek op en ze heeft ook een goede galop. Daarbij laat deze driejarige merrie zich al heel goed rijden, het is echt een heel compleet paard”, spreekt jurylid Marcel Beukers enthousiast. Samen met Nella Bijlsma beoordeelde hij alle paarden vandaag.

Negen voor Negro-dochter

De enige toegekende 9 was voor de zeer goede rijd- en bewerkbaarheid van de met 80 punten geslaagde, vierjarige Negro-dochter Ladymillion (uit Adonnée de Jeu pref prest van Don Schufro) van fokker B. Roerink uit Beilen. “Dit is een iets degelijke merrie die zich heel goed laat rijden en zich positief opwaardeert in beweging. Ze heeft veel tritt in de benen, veel buiging in de gewrichten en kan in galop al heel goed schakelen en gemakkelijk sluiten. Ook de techniek van bewegen valt positief op.”

Sterpredicaat

Via de aansluitende stamboekkeuring kon aan alle negen aangeboden merries het sterpredicaat toegekend worden.

Uitslag

Bron: KWPN