IBOP Sonnega: uitschieters in dressuurrichting, Vitalis-dochter spant de kroon

Bij de IBOP in Sonnega werden vandaag 29 paarden voorgesteld. Van de 23 dressuurmerries slaagden er 19 waarbij dochters van Vitalis, Escamillo en Glock’s Toto Jr. opvielen. De NMK-merrie Orchidee ES (Vitalis x Stedinger) van fokker Egbert Schep spande met 87 punten de kroon.Van de zes springpaarden slaagden er vier.

Topscoorder Orchidee ES behaalde negens voor haar draf, souplesse, houding&balans, rijd-&bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard. “Dit is een zeer opvallende dressuurmerrie. Ze beweegt met heel veel houding, is lichtvoetig, heeft een sterk gebruik van het achterbeen en beweegt met een zeer goede beentechniek. Ook in galop heeft ze veel afdruk en houding. Daar komt bij dat deze vierjarige merrie zich ook nog eens heel goed laat rijden en bewerken”, vertelt Wim Versteeg, die samen keurde met Menke Hoekstra, enthousiast.

Ein Quäntchen Glück

Daar weinig voor onder deed de Duits geregistreerde Ein Quäntchen Glück (Escamillo uit Quincera B van Quaterback, fokker S. Leyers uit Korschenbroich) van Mario Vargas uit Rancagua, die samen met Svenja Grimm een dressuurstal runt in Chili en al eerder een topscoorder had in de IBOP. De Escamillo-dochter kwam in Sonnega tot een prachtige score van 86,5 punten. “Dit is een heel aansprekende, driejarige merrie. Ze draaft met veel zelfhouding en schwung, waarbij haar goede voorbeentechniek en schoudervrijheid kenmerkend zijn. Ook sluit ze goed aan met haar achterbeengebruik en kan ze goed schakelen. In galop heeft ze veel afdruk en balans en in alle drie haar gangen valt haar goede lichaamsgebruik op.” Ein Quäntchen Glück kreeg negens voor haar draf, galop, souplesse en aanleg.

Olaronette

Met 85 punten deed ook de Glock’s Toto Jr.-dochter Olaronette (uit Garonette elite IBOP-dres sport-dres PROK D-OC van Apache) van fokker M. Konijn-Egas uit Zuidoostbeemster van zich spreken in Sonnega. “Deze merrie beschikt over drie sterke basisgangen en heeft daarin veel balans, kan goed schakelen en heeft veel afdruk. Daarbij laat ze zich zeer goed rijden, waarvoor we haar een 9 hebben gegeven, en daarmee werd ze aansluitend van veulenboekmerrie omgedoopt tot elitemerrie.”

Polkatushka

De driejarige Polkatushka (Kilimanjaro uit Katushka ster sport-dres PROK van Ebony) van fokker Stal Laarakkers liep naar een mooi totaal van 83 punten en werd daarmee ook direct elite. “Deze royaal ontwikkelde merrie heeft een goede stap met veel tact, een lichtvoetige draf met goede ruimte en schoudervrijheid, en ze galoppeert met goede gedragenheid. Daarbij laat ze zich al heel fijn rijden en bewerken.”

Mrs Marquesss

Een half puntje minder bracht Mrs Marquesss (Glock’s Toto Jr. uit Duchesss stb D-OC van Jazz, fokkers D. Stuart-Mulder uit Swifterbant en T.J. Stuart uit Dronten) van E. Visser uit Zeewolde op het mooie totaal van 82,5 punten. “Deze zesjarige merrie was het eerste dressuurpaard van de dag en daarmee begonnen we gelijk goed. Ze kan heel goed stappen, draaft met goede beentechniek en galoppeert bergopwaarts. Ze maakt een goede houding en laat zich fijn rijden.” Deze merrie werd geüpgraded van veulenboek- naar keurmerrie.

Halfzus Nalegro

De Fürstenlook-dochter Olympiafleur d’Or (uit Jalegrofleur ster pref PROK van Negro, fokker Joop Hanse uit Burgh-Haamstede) van W.R. Lammers en G.C. Convent uit Hilversum deed haar goede afkomst eer aan. Deze uit de volle zus van Olympisch kampioen Valegro gefokte merrie is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Nalegro (v. Painted Black). “Deze vierjarige merrie kan heel goed stappen, met goede ruimte en goed lichaamsgebruik. Haar draf is elegant en met goede beentechniek, waarbij ze nog iets meer met de schoft naar boven zou mogen lopen. In galop gaat ze goed gedragen en ze laat zich heel goed bewerken, voor dat onderdeel hebben we haar een 9 gegeven.”

Okatushka

Tot slot de Cum Laude-dochter Okatushka (uit Katushka ster sport-dres PROK van Ebony) van fokker Stal Laarakkers, die net als haar halfzus Polkatushka mooi boven de 80 punten scoorde. “Voor haar goede stap hebben we haar een 9 gegeven en daarmee is zij uitgekomen op 81 punten. Ze stapt opvallend goed: met veel ruimte, activiteit en lichaamsgebruik. Haar draf is goed gedragen, bergopwaarts en ze heeft daarin een sterk achterbeengebruik. De galop is actief en met veel afdruk.” Deze schimmelkleurige NMK-merrie, die vorig jaar kampioen werd op de CK in Drenthe, werd daardoor direct elite.

Springpaarden

Bij de springmerries was de Carrera VDL-dochter Oriante (uit Jolante stb sport-spr PROK van Zapatero VDL, fokkers J. en G. Hiemstra-Dijkstra uit Dronrijp) van W.D. Hoekstra uit Koekange de best scorende. Met een 8,5 voor reflexen kwam zij uit op 82,5 punten. “Deze merrie laat zich goed rijden en springt met zeer goede reflexen. Ze is vlug van de grond, voorzichtig en ze springt met een goede techniek. Ze taxeert goed, toont een goede bascule en goed lichaamsgebruik: een heel compleet en goed bewerkbaar springpaard.” Daarmee werd Oriante keur.

Bron: KWPN