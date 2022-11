IBOP Tolbert: 82 punten voor Cornet Obolensky-dochter

De IBOP in Tolbert was er eentje met een hoog slagingspercentage. Wim Versteeg en Marcel Beukers konden alle acht springmerries laten slagen. Van de tien dressuurmerries lukte dat met acht. De hoogste punten van de dag waren voor Orosa R.M. (Cornet Obolensky x Voltaire), zij kreeg 82 punten. Bij de dressuurpaarden kreeg Fontana (Franklin x Quaterback) met 81,5 de hoogste score.

Vier paarden kwamen uit op minimaal 80 punten, aangevoerd door de driejarige Cornet Obolensky-dochter Orosa R.M. (uit Vurosa ster pref prest van Voltaire) van fokker R. Mulder uit Houwerzijl. Deze goed ontwikkelde merrie slaagde met 8,5’en voor techniek en aanleg als springpaard.

Direct elite

“Deze merrie galoppeert goed en met veel balans. Ze denkt goed mee en springt met veel overzicht. Daarbij basculeert ze goed en heeft ze veel lichaamsgebruik en atletisch vermogen”, licht inspecteur Wim Versteeg toe. Dankzij het slagen voor de IBOP werd deze halfzus van het internationale 1,55m-springpaard Buddy Holly (v. Verdi) direct elite.

Franklin-dochter Fontana

De vierjarige, Deens gefokte Franklin-dochter Fontana (uit Qupé van Quaterback) van N. Alting uit Sellingen behaalde met 81,5 punten de hoogste punten van de dressuurpaarden. “Deze merrie stapt goed, met souplesse en lichaamsgebruik. Ze draaft actief en met goede beentechniek. Opvallend is dat ze mooi gesloten blijft in de verruimingen en daarbij een heel mooi voorbeen laat zien. In galop heeft ze goede afdruk en ruimte. Ze liet een goede verrichting zien waarbij het beeld telkens bergopwaarts was.”

81 voor Lente Belle

Een half puntje minder (81) kreeg de 1,80m metende Lente Belle (Vincent Maranello uit de Lichte Tour-merrie Gloria Belle ster sport-dres PROK van Apache) van f/g Belle Hoeve – K. Krist uit Gieten. Met 70 punten voor exterieur werd deze merrie in het stamboek opgenomen en direct elite. “Deze grote merrie stapt heel goed, met veel lichaamsgebruik. Ze draaft op een functionele manier, met daarin veel buiging in de gewrichten. Ondanks haar formaat is ze atletisch en blijft ze mooi gesloten in de verruimingen. Galopperen doet ze met afdruk en goede techniek.”

Mosa Vrouwe

De vijfjarige Daily Diamond-dochter Mosa Vrouwe (uit Gabanna Vrouwe D-OC van Johnson, fokker Marianne Hendriksen-de Rijk uit Lunteren) van Lyset Siesling-van Bergen uit Glimmen slaagde met 80,5 punten. Zij werd aansluitend met 75 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek, ster, keur en elite verklaard. “Mosa Vrouwe stapt goed, met ruimte, lichaamsgebruik en gelatenheid. Ze draaft en galoppeert actief en met een goede beentechniek. Deze merrie liet een mooie constante, bovengemiddelde verrichting zien.”

Bron: KWPN