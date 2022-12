IBOP Tolbert: 82 punten voor Glock’s Toto Jr-dochter

Drie dressuurmerries kwamen vandaag in de IBOP van Tolbert uit op een score van 80 punten of hoger. De hoogste score was voor Malawi (Glock’s Toto Jr x Rousseau). Deze vijfjarige merrie werd beloond met 82 punten.

“De kwaliteit was wisselend vandaag”, vertelt inspecteur Wim Versteeg. Van de 22 beoordeelde paarden slaagden er 14. “We hadden een kleine kopgroep vandaag en een grote middengroep. Daarnaast was er een aantal merries dat te groen of al te ver in de dracht bleek te zijn, dat kwam de beoordeling niet ten goede.”

Malawi

Een goede verrichting deed de vijfjarige Malawi (Glock’s Toto Jr uit Zaire elite sport-dres PROK van Rousseau, fokker L.E. van der Kooi uit Nes) van Stal fan Bokkum uit Nes. Zij slaagde met 82 punten en werd daardoor direct elite. “Deze sympathieke merrie laat zich fijn rijden. Ze heeft een goede stap met daarin goed lichaamsgebruik. In draf valt haar actieve bewegingsafloop en mooie heffing in het voorbeen op. De galop is bergopwaarts en daarin heeft ze een goed lichaamsgebruik.”

Novasion

Twee merries slaagden met precies 80 punten. De For Romance-dochter Novasion (uit Unassion elite pref prest D-OC van Krack C) van fokker familie Van der Oord uit Schoorl werd daarmee direct elite. “Dit is een grote merrie met een goede manier van stappen, een functionele draf met daarin een goed achterbeengebruik waarbij ze nog iets meer zweefmoment mag ontwikkelen. In galop heeft ze goede zelfhouding, afdruk en balans.”

OK Carla CJ

Met 80 punten voor haar IBOP werd ook de driejarige OK Carla CJ (Secret uit Kcarla PROK van Dark Pleasure, fokker J.B. Brouwers uit Dalfsen) van J. Jansen uit Dalfsen elite. “Ook deze merrie maakte een sympathieke indruk, is fijn te rijden en liep de gehele verrichting mooi met de oortjes erop. Ze stapt actief, met ruim voldoende ruimte en een goed lichaamsgebruik. Ze draaft functioneel, en zou daarin iets meer beentechniek mogen laten zien. In galop heeft ze een zeer goede balans.”

Bron: KWPN