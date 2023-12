IBOP Tolbert: 83 punten voor Cohinoor VDL- dochter

Het slagingspercentage op de IBOP in Tolbert vandaag was hoog, van de 32 beoordeelde springpaarden zijn er vandaag 30 geslaagd. Met 83 punten was de Cohinoor VDL-dochter Najacarusa H de best scorende.

Met vijfmaal een 8,5 kwam de vijfjarige Najacarusa H van fokker Anne Jan Hazenberg uit Opende tot de hoogste dagscore. Het leverde deze merrie, gefokt uit de stam van de internationale sporthengst Wittinger VDL (v.Indoctro), het elitepredicaat op. “Deze merrie heeft een ruime galop met daarin veel balans. Ze springt met een goed lichaamsgebruik, een goede techniek en veel atletisch vermogen. Ze bouwde bovendien heel positief op en laat zich heel fijn rijden”, vertelt inspecteur Wim Versteeg, die samen met Nella Bijlsma keurde in Tolbert.

Vierjarige elitemerries

De door Wim van Nispen gefokte Ovonula-N (v.It’s Possible SRK) van Mimerik BV uit Muntendam kwam uit op 82 punten en kon aansluitend met 75 punten voor exterieur in het stamboek worden opgenomen, wat resulteerde in het elitepredicaat. “Deze vierjarige merrie heeft een makkelijke, functionele manier van bewegen en ze galoppeert met veel afdruk, balans en ruim voldoende ruimte. Ze heeft een goede focus op de hindernissen, springt met goede beentechniek en veel atletisch vermogen.”

Ook de NMK-merrie Orsinaa (v.Harley VDL) van fokker Sietse van der Meer verdiende met een bovengemiddelde verrichting het elitepredicaat. Met een 8,5 voor techniek kwam zij uit op 80 punten. “Deze merrie werd netjes voorgesteld en springt op een hele constante manier, waarbij ze de sprong achter telkens goed afmaakt. Ze heeft goede houding en balans in beweging, galoppeert met afdruk en toonde een goede mate van voorzichtigheid.”

Uitslagen

Bron: KWPN