IBOP Tolbert: 85 punten voor NMK-topper Magdalena, Toto’s scoren bij dressuur

De Insider VDL-dochter Magdalena VDL (mv. Baltic VDL), die afgelopen zomer tot reservekampioen werd gekroond op de NMK, overtuigde vandaag onder het zadel in de IBOP in Tolbert. Daar slaagde ze als één van de 24 merries. In totaal namen er 18 springmerries deel aan de IBOP, waarvan er 16 slaagden. In de dressuurrichting slaagden 8 van de 11 deelnemende paarden.

Met een 8,5 voor alle springonderdelen overtuigde de NMK-reservekampioene Magdalena VDL (Insider VDL uit Fulena VDL ster van Baltic VDL) van de VDL Stud rondom. Onder Cristel Kalf sprong ze met een totaalscore van 85 punten gelijk naar het keurpredicaat. “Dit is een heel atletische merrie met veel balans in galop. Ze springt met veel souplesse en overzicht, maakt de sprong achter telkens heel goed af en laat zich al heel goed rijden”, licht jurylid Marcel Beukers toe.

Halfzus Hazy Toulana

Ook een interessante merrie is de Grand Slam VDL-dochter Kyra (uit Mariska keur sport-spr pref prest van Indorado, fokker G.J.H. Markhorst-van de Velde uit Brucht) van ruiter Age Flapper uit Zwaagwesteinde. Zij slaagde met 80 punten en is een halfzus van het internationale springpaard Hazy Toulana (v. Toulon) die onlangs van Stal Houtzager naar Stal Tops werd verkocht. “Kyra is een heel aansprekende merrie die we aansluitend ook ster, keur en elite kunnen hebben verklaren. Ze mocht iets meer ruimte in galop hebben en springt met hele goede reflexen. Ze behoudt op de sprong goed het overzicht en toont veel atletisch vermogen.”

Dressuurmerries

Twee dochters van Glock’s Toto Jr. scoorden het best bij de dressuurmerries. Met 80,5 punten kon Mesdoorn (uit Sesdoorn ster PROK van Jazz, fokker Sipko Sipkens uit Groningen) van amazone Stephanie Berends met de mooiste cijferlijst huiswaarts keren. “Mesdoorn is een heel sympathieke merrie die met veel tritt in de benen beweegt. Ze maakt een goede houding, galoppeert met veel balans en laat zich al heel goed rijden voor een driejarige.”

Nog een Toto

Met een half puntje minder kwam de Glock’s Toto Jr.-dochter Melrose (uit Evita IBOP-dres sport-dres PROK van Jazz) van fokker T. Tolner uit Hooghalen uit op 80 punten. Beide merries zijn daarmee elite geworden. “Melrose is een mooie, langgelijnde merrie die met goede zelfhouding beweegt. Ze heeft in draf en galop veel afdruk, techniek en kan daarin goed schakelen. Voor hogere punten kon ze nog wat meer ruimte in haar stap hebben.”

Uitslag

Bron: KWPN