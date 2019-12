IBOP Tolbert: 88 punten voor Kehinde Esther SVN

Op de IBOP vandaag in Tolbert scoorden vier merries 80 punten of hoger. Absolute uitschieter was Kehinde Esther SVN (De Niro x Jazz) van Ruud van Nobelen. Deze vierjarige merrie liep onder Febe van Zwambagt naar de topscore van 88 punten. Ook in de breedte werd er goed gescoord: van de 14 dressuurmerries slaagden er 11 en van de 12 springmerries slaagden er 10.

De vierjarige, genetisch zeer interessante Kehinde Esther SVN (De Niro uit O.Esther elite pref prest d-oc van Jazz) van fokker Stal van Nobelen uit Noordwijk liep een fantastische cijferlijst bijeen. Voor de souplesse kreeg ze een 9,5 en voor de draf, rijd-&bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard een 9.

Halfzus Asther, Brother en Esther

“Echt een hele opvallende merrie met een geweldig lichaamsgebruik en heel veel souplesse. Ze heeft drie goede basisgangen waarin ze veel kracht, schakelvermogen en lossigheid heeft. Ze beweegt heel lichtvoetig, is heel rittig en werd ook heel goed voorgesteld”, vertelt inspecteur Bart Henstra enthousiast. “Kehinde Esther SVN beschikt over de eigenschappen die we echt zoeken in een goed dressuurpaard. Ook heeft ze veel looplust en laat ze zich heel goed bewerken.” Vorig jaar werd deze halfzus van de internationale Grand Prix-dressuurpaarden Asther de Jeu (v. Contango), Brother de Jeu (v. Voice) en Esther SVN (v. Voice) al ster met een goede bovenbalk van 80/85.

81 voor Everdale-dochter

Met een totaal van 81 punten gaf ook de driejarige La Vida (Everdale uit Ezuloma ster PROK van Tuschinski, fokker A. Arendz uit Dronrijp) van K.J. Mulder uit Kantens goede blijk van haar aanleg. “Deze Everdale-dochter heeft veel mechaniek in het lopen, beweegt met een aansprekend voorbeengebruik en heeft veel schoudervrijheid. Ook gebruikt ze het achterbeen op een krachtige manier en heeft ze veel lichaamsgebruik. In de aanleuning was ze nog wat onrustig maar we hebben zeker haar talent gezien. Aansluitend hebben we deze langgelijnde bloedmerrie met 80 punten voor exterieur kunnen opnemen in het stamboek en ster verklaren.”

Grand Slam VDL-dochter naar 83

Bij de springmerries deed de Grand Slam VDL-dochter Lemmie (uit Ugemmie ster van French Buffet xx) van f/g A. Dikkema uit Scharmer de beste zaken. Zij slaagde met 83 punten en werd daarmee direct elite. “Dit is een lichtvoetig galopperende merrie die met veel afdruk en reflexen springt. Ze is nog iets open in het voorbeengebruik maar maakt de sprong achter altijd goed af, en toont daarbij veel atletisch vermogen. Ook toonde ze goede lossigheid in het lichaam.”

CK-kampioene 80 en elite

De Groningse CK-kampioene Lacinda-Herma (Dallas VDL uit Charlotte elite IBOP-spr sport-spr PROK van Verdi, fokker Wiert Stienstra uit Opende) van Menko en Elsa Jongeling verdiende vandaag het elitepredicaat dankzij een IBOP van 80 punten. Voor alle springonderdelen kreeg ze een 8. “Deze merrie liet een mooie, constante verrichting zien en ze maakt de sprong achter telkens goed af. Ze lijkt daarbij voorzichtig en behoudt goed het overzicht op de sprong.”

Uitslag

Bron: KWPN