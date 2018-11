IBOP Tolbert: Halfzus Carrera VDL springt naar 85 punten

Henk Dirksen en Dirk Reijne kregen vandaag bij de IBOP in Tolbert vijftien springmerries te beoordelen en konden er niet minder dan dertien laten slagen. Vijf merries deden dat met 80 punten of hoger. Met een totaal van 85 was de driejarige Levita PB Z (Levisto x Baloubet du Rouet, fokker P. Bastiaansen uit Tilburg) van Ans Keppel uit Anna Paulowna de best scorende.