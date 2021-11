IBOP Tolbert: NMK-kampioene Nirmosa MB scoort 85 punten

In de IBOP in Tolbert was het vandaag een mooi weerzien met de NMK-kampioene Nirmosa MB (Asca Z x Vittorio). Met 85 punten deed dit springtalent de beste verrichting van de dag. Van de elf springmerries slaagden er negen, waaronder twee met een score van boven de 80 punten. Bij de dressuurmerries slaagden er acht van de negen.

Voor alle springonderdelen behaalde Nirmosa MB (Asca Z uit Dumosa ster PROK van Vittorio) van fokkers Henk Mulder en Trieneke Brink uit Gasselte een 8,5. “Dit is een bloedgemaakte merrie die een hele fijne verrichting liet zien. In alle drie de gangen is ze heel lichtvoetig en ze galoppeert met goede balans en lichaamsgebruik. Bij het springen heeft ze heel veel overzicht, taxeert ze goed en lijkt ze heel voorzichtig. Ze springt met veel afdruk, goed naar boven en kan daarbij ook mooi naar voren doorschakelen. Soms maakt ze het zichzelf nog iets moeilijk door met zóveel afdruk te springen maar ze heeft een hele goede en constante verrichting laten zien”, licht inspecteur Bart Henstra toe.

Jeune de Pomme

De zevenjarige Carrera VDL-dochter Jeune de Pomme (uit Pomme de Holland sport-spr pref van Jus de Pomme) van fokker G.K. van de Werff de Jong uit St. Annaparochie kwam uit op 81,5 punten. “Deze merrie bouwde heel positief op. Naarmate het hoger werd, begon ze met steeds meer afdruk en snellere reflexen te springen. Ze springt met een goed lichaamsgebruik, goede techniek, is voorzichtig en springt met veel vermogen. In het geheel zou ze iets atletischer mogen zijn maar ze werd steeds vlugger en patenter op de sprong.”

Dressuurmerries

Bij de dressuurmerries was het eveneens een zevenjarige die met goede cijfers naar huis kon. Met een totaal van 83,5 punten deed de Bordeaux-dochter Jewel (uit Beautiful Girl elite IBOP-dres sport-dres PROK D-OC van Osmium, fokker Stal Arcadia uit Darp) van Carly Huisinga-Terlouw de beste verrichting. Ze kreeg een 9 voor haar rijd-&bewerkbaarheid. “Jewel is al op Z1-niveau uitgebracht in de sport en liet vandaag een opvallende verrichting zien waarbij ze zich zeer goed liet rijden, een fijne aanleuning had en goed aan de hulpen stond. Ze stapt ruim en zuiver, draaft met een goede houding, techniek en kan daarin goed schakelen. Ze heeft een fijne, gedragen galop met daarin veel souplesse en schakelvermogen. Het is een aansprekende, lichtvoetig bewegende merrie met een mooi front.”

