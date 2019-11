IBOP Tolbert: Twee Desperado-dochters naar 80+

Van de dertien dressuurmerries op de IBOP in Tolbert kwamen er elf uit op een score van 75 punten of hoger, waarmee ze het IBOP-predicaat behaalden. Drie van hen overschreden de 80 punten-grens. Daaronder twee dochters van de Desperado N.O.P (Vivaldi x Havidoff) die onder Emmelie Scholtes succesvol is in de internationale Grand Prix.

Met 82 punten leverde de driejarige Lisariska D&E (Desperado uit Evariska elite IBOP-dres PROK van Zhivago) van fokker A. Elgersma uit Kollum en mede-geregistreerde W. Duitemeijer uit Kollum de beste verrichting. “Dit is een mooie grote merrie met veel front en drie goede basisgangen met daarin veel afdruk. Ze stapt met veel ruimte en lichaamsgebruik, draaft met veel techniek, houding en een goed achterbeengebruik. In galop heeft ze veel afdruk en net iets minder gedragenheid dan in de draf. Een hele fijne, complete merrie”, vertelt inspecteur Bart Henstra. Daarmee werd Lisariska direct elite.

81,5 voor Apache-dochter

Een half puntje minder (81,5) ontving de zesjarige Apache-dochter Innocent-Love (uit Aria elite IBOP-dres prest PROK van Oscar, mede-fokker Gert Willem van Norel uit Wapenveld) van fokker F.H. Leeuwerke uit Winschoten. Zij kreeg voor haar galop zelfs een 9. “Deze zesjarige merrie is al Z1 geklasseerd en liet veel aanleg tot sluiten zien. Ze valt op met haar goede galop, waarin ze veel balans heeft en heel makkelijk kan schakelen. Ze beweegt met veel beentechniek, tritt en lichaamsgebruik. In stap zou het achterbeen nog net iets resoluter gebruikt mogen worden, maar het is zonder meer een merrie met veel dressuuraanleg.” Aansluitend werd deze merrie met 75 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek en ster verklaard.

Tweede Desperado-merrie naar 81

Met een totaalscore van 81 punten deed ook de vierjarige Kayleigh (Desperado uit San Sira van San Amour) van fokker Jan Brouwer Horses een overtuigende verrichting. “Opnieuw een complete merrie, met drie goede correcte basisgangen. Ze draaft met veel beentechniek en galoppeert met veel techniek, ruimte en het vermogen tot schakelen. Ze liet zich ondanks haar dracht goed bewerken en heeft een heel aansprekend front.”

Springmerries

Van de negen springmerries slaagden er zes en de hoogste punten (77,5) waren er voor de Grodino-dochter Lotus (uit Oriena keur sport-dres sport-spr van Amethist) van fokker Alexandra van der Peijl.

Uitslag

Bron: KWPN