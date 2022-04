IBOP tuigpaarden: Drie keurmerries erbij

Op het KWPN-centrum in Ermelo vond afgelopen weekend de voorjaars-IBOP voor tuigpaarden plaats. Drie van de zes merries behaalden 75 of meer punten, het minimale aantal om voor het predicaat keur in aanmerking te komen. Voor één merrie zat er een primeur in: zij werd de eerste merrie die via het nieuwe systeem keur werd. Juryleden waren Lammert Tel, Bauke de Boer en inspecteur Viggon van Beest.

Voor de vierjarige NMK stermerrie Nadira-T van Harry Tonnaer uit Ysselsteyn LB waren de meeste punten. Robbie van Dijk reed deze dochter van Cizandro (uit Petra ster preferent prestatie van Koblenz) voor. Nadira-T scoorde vorig jaar op de keuring 72 voor exterieur, 84 voor beweging en algemeen beeld werd 78. Nu kon ze die 84 voor beweging aangespannen in praktijk brengen en maakte ze zich waar. Ze heeft heel veel front waarvoor ze een 9 scoorde. Lichaamshouding en zweefmoment werden 7,5, en actie voorbeen, looplust en algemeen beeld werden een 8,5 en gebruik achterbeen een 7. Dat maakte 81 punten en daarmee werd Nadira-T keur. Nadira-T is een volle zus van het concourspaard Jack Sparrow en een halfzus van de KWPN-hengst Aquarel (v. Unieko). Moeder Petra bracht maar liefst negentien veulens.

Maddy DH

De vijfjarige Maddy DH kwam als veulenboekmerrie naar Ermelo en ging huiswaarts als keurmerrie. Maddy DH is een dochter van Indiana (uit Dizzy H ster van Patijn, fokker D. Hofman Jr. uit Workum) van ger. J.J. de Boer en M.C.R. Boer uit Mantinge. Voor haar IBOP proef behaalde deze ijverige en looplustige merrie vijf x een 7,5 (voor front, lichaamshouding, zweefmoment, actie voorbeen en algemeen beeld als tuigpaard). Gebruik achterbeen en looplust werd een 8. Dat maakte 76,5 punten. Vervolgens werd ze aangeboden op de stamboekkeuring en scoorde deze 1.60 m grote zeer aansprekend en zeer overtuigend showende merrie 76-82-79. Daarmee werd ze niet alleen ster maar volgens het dit jaar voor het eerste toegepaste systeem ook voorlopig keur zodat haar even van te voren afgelegde IBOP haar dus vervolgens meteen keur maakte.

Schimmel Mareda

De vijfjarige tuigtypische schimmel stermerrie Mareda (Idol uit Gareda ster van Cizandro, fokker J. de Lange uit Aadorp) van Egbert Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht) werd door Berry van der Genugten naar 75,5 punten gereden. Eerst was ze iets minder correct in de stelling maar deze merrie had het beste tot het laatst bewaard en dat leverde haar vier maal een 7,5 op (front, zweefmoment, looplust en algemeen beeld). Achten waren er voor lichaamshouding en actie voorbeen en een 7 voor gebruik achterbeen. Ze is een telg uit de bekende Ereda-stam.

Bron: KWPN