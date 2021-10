IBOP Utrecht: Ninvasion (v.Glock’s Toto Jr.) scoort 85 punten

Negentien dressuurpaarden slaagden gister voor hun IBOP op de Zilfia’s Hoeve in Houten. Zes gingen over de 80 puntengrens. De driejarige NMK-merrie Ninvasion scoorde met 85 punten de mooiste puntenlijst.

Floor Droge en Bart Bax beoordeelden in totaal 28 dressuurpaarden, waarvan er 19 konden slagen. Van die 19 werden er 13 direct elite en één merrie werd hierdoor keur. “Het liep allemaal goed en we hebben de paarden fijn kunnen beoordelen”, vertelt Bart Bax. Het waren meerdere NMK-merries die zich positief wisten te onderscheiden in Houten.

Ninvasion

Met een 9 voor haar rijd-&bewerkbaarheid kwam de driejarige Ninvasion (Glock’s Toto Jr. uit Invasion ster D-OC van Damon Hill, fokker Familie Van der Oord uit Schoorl) van Unlimited Stables uit Lunteren tot het beste totaal van 85 punten. “Dit is een merrie met veel uitstraling die opvalt met haar goede achterbeengebruik in alle drie de gangen. Ze stapt ruim en los in het lichaam, draaft heel functioneel en laat zich daarbij al mooi opvangen zonder daarin activiteit in het achterbeen te verliezen. Ze galoppeert met heel veel balans en kracht. Ze laat zich heel goed rijden en is absoluut een opvallend dressuurtalent.” Deze NMK-merrie behaalde afgelopen zomer al 90 punten voor beweging op de stamboekkeuring.

Nova H-A.Bertje

De NMK-merrie Nova H-A.Bertje (Jakarta uit H-A.Bertje elite IBOP-dres PROK van Dorado) van fokker W.P.S. van Weert uit Beesd kreeg 83 punten en deed dat met 9’s voor houding&balans en rijd-&bewerkbaarheid. “Deze driejarige Jakarta-dochter viel de gehele verrichting op met haar goede houding en balans. Ze was heel gehoorzaam en werd met correcte aanleuning voorgesteld. Ze stapt ruim en goed door het lichaam. In draf heeft ze een actief gebruik van het achterbeen en in galop laat ze veel kracht en afdruk zien. Daarin kan ze ook al gemakkelijk schakelen.”

Naturel leni K

Op dezelfde score van 83 punten kwam de NMK-merrie Naturel Ieni K (Vitalis uit Wandarieni elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Rhodium) van fokker Siem Korver uit Rhenen uit. Deze royaal ontwikkelde merrie scoorde louter 8,5’en en 8’en. “Deze aansprekende Vitalis-dochter heeft veel front en veel kwaliteit in de basisgangen. Ze stapt goed en ruim, draaft heel lichtvoetig en met goede beentechniek. En in galop heeft ze veel kracht en sprong. In de gehele verrichting zou ze nog iets nageeflijker mogen zijn maar het is zeker een talentvol paard.”

Maya Elektra

De vierjarige Maya Elektra (Totilas uit Elektra van de Kwaplas elite IBOP-dres pref prest PROK D-OC van Sandro Hit) van fokkers M.J. ten Holter en R.G. Klijn uit Dordrecht slaagde met 83,5 punten. “Deze merrie heeft veel uitstraling, een mooi front en liep met veel gemak door de oefeningen. Ze beweegt met veel tact en balans, en heeft goed lichaamsgebruik in stap. In draf valt haar mooie beentechniek op en zou ze nog iets aan kracht kunnen winnen. De galop is bergopwaarts, met veel balans en daarin kan ze ook al goed schakelen”, omschrijft Bart de merrie.

Kinshasa

De zesjarige Kinshasa (Valdez uit Entebbe elite IBOP-dres PROK van Ufo) van fokker Stoeterij Broere uit Alblasserdam slaagde met 82,5 punten. “Deze merrie heeft veel uitstraling en een fijne aanleuning. Ze scoorde een 9 voor haar ruime, tactmatige stap waarin ze veel lichaamsgebruik heeft. Ze draaft met een goede beentechniek, kracht en afdruk. In galop valt haar goede tact op en heeft ze ruim voldoende houding en balans. Ze zou daarin nog iets losser in het lichaam mogen blijven voor een nog hogere score.”

Sterpredicaat voor Maybach

Met het behalen van het sterpredicaat en een score van 81,5 punten in de IBOP telt het optreden van de vierjarige ruin Maybach (Glock’s Toto Jr. uit Fermeta-W elite sport-dres PROK D-OC van Ampère) van fokkers Monique Peutz-Vegter en Philip Wagelaar voor zowel het preferentschap als prestatiepredicaat van zijn moeder mee. “Na afloop van de IBOP hebben we Maybach met 80 punten voor exterieur ster kunnen verklaren. Het is een royaal ontwikkelde, langgelijnde ruin met sterke bovenlijn en een mooi front. Hij stapt ruim en met goed lichaamsgebruik, draaft met veel houding, beentechniek en blijft daarin al mooi gesloten. In galop valt zijn goede drietact op en heeft hij veel afdruk, waarbij het beeld nog iets meer bergopwaarts mag zijn.”



Op de eerste dag van de IBOP in Utrecht werden er negen springmerries beoordeeld waarvan er vier slaagden. Geen van hen kwam tot een score van 80 punten of hoger.

Bron: KWPN