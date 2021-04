IBOP Vlaardingen: 84 punten voor Sir Donnerhall-dochter Miss D

Drie spring- en tien dressuurmerries hebben vandaag succesvol deelgenomen aan de IBOP in het Zuid-Hollandse Vlaardingen. Met 84 punten bleek de vierjarige dressuurmerrie Miss D (Sir Donnerhall x Negro) het meest compleet.

“Het was een goede dag vandaag. We hebben goede paarden in de baan gehad, er was veel ondersteuning vanuit de organisatie en we hebben prettig kunnen werken”, vertelt inspecteur Petro Trommelen, die samen met Marcel Beukers keurde.

Jeugd, bloed en model

Drie dressuurmerries slaagden met minimaal 80 punten. De hoogste dagscore werd behaald door Miss D (Sir Donnerhall uit Isa elite IBOP-dres PROK van Negro) van fokker B. Bakker uit Meersel-Dreef, die uitkwam op een mooi puntentotaal van 84. Aansluitend werd deze veulenboekmerrie met 85 punten voor zowel exterieur als beweging opgenomen in het stamboek, ster en keur verklaard. “Dit is een heel complete merrie. Ze heeft jeugd, bloed en een heel correct model. Het is een rassige merrie met goede bovenlijn die een goede verrichting liet zien. Ze stapt zuiver, in draf heeft ze heel veel afdruk, cadans en is ze lichtvoetig. Ze heeft geen snelheid nodig om te kunnen verruimen. Net als voor haar draf konden we ook voor haar goede galop een 9 geven. Daarin zien we hetzelfde beeld, heeft ze veel souplesse en gaat ze goed bergopwaarts. Haar achterbeengebruik, houding en rijdbaarheid zijn duidelijke pluspunten van deze vierjarige Sir Donnerhall-merrie.”

Fellini-dochter Latopia

Met 82 punten deed ook de vijfjarige Fellini-dochter Latopia (uit Zutopia elite IBOP-dres PROK van Florencio, fokker L. Hoogvliet uit Hendrik Ido Ambacht) van C. Peeters-Koene uit Maasdijk een goede verrichting en daarmee werd zij direct elite. “Deze merrie heeft een goede houding en veel kracht in beweging. Ze liet een hele constante verrichting zien, vanaf het begin tot einde heeft ze veel inzet getoond. Met name in de draf valt haar goede achterbeengebruik op en ook in galop gaat ze goed bergopwaarts.”

80 voor Mexx

Met precies 80 punten slaagde Mexx (Rousseau uit Zialita C stb van Scandic) van fokker Trainingsstal De Hoeve uit Naaldwijk, die vervolgens bij de stamboekopname met 80/80 ster en keur verklaard werd. “Deze aansprekende en grootramige merrie heeft een ruime, actieve stap. In draf en galop valt haar vlugge achterbeengebruik op, maakt ze goede overgangen en kan ze al goed schakelen in beweging. Daarbij laat de merrie zich goed rijden”, aldus Petro Trommelen.

Graadverhoging Erina

Na afloop van de IBOP kon ook de eerder via de thuiskeuring al ster verklaarde Lichte Tour-merrie Erina O (Gribaldi uit Sarina stb van Krack C, fokker A. Oosting uit Orvelte) van P. Kral uit Zoetermeer in graad verhoogd worden. Deze royaal ontwikkelde merrie verdiende nu het keurpredicaat. Zij is nog volop in de sport actief en wordt klaargemaakt voor de Zware Tour.

Springmerries

Van de vier deelnemende springmerries slaagden er drie.

Bron: KWPN