IBOP Vlaardingen: Grandorado TN-dochter scoort 80,5

Vier spring- en negen dressuurmerries zijn vandaag geslaagd voor de IBOP in het Zuid-Hollandse Vlaardingen. De door Frans van der Burg gefokte Monica B (v. Grandorado TN) bleek topscoorder.

De IBOP begon met vier driejarige springmerries, die allen voldoende punten ontvingen van juryleden Petro Trommelen en Marcel Beukers. Met een IBOP van 80,5 punten slaagde Monica B (Grandorado TN uit Roxanne B stb-ext prest van Burggraaf) van fokker Frans van der Burg uit Berkel en Rodenrijs en mede-geregistreerde R. Brugging uit Bleiswijk met de hoogste punten van de dag. Daarmee werd Monica B gelijk elite.

Goede reflexen en vermogen

“We hebben een fijne IBOP gehad in Vlaardingen vandaag. Monica B heeft een goede galop met daarin veel macht, balans en een goed achterbeengebruik. Op de sprong heeft ze veel overzicht, springt ze vlug van de grond en toont ze veel macht. Ze liet een constante verrichting zien en viel op met haar goede reflexen en vermogen. Voor die beide onderdelen hebben we haar een 8,5 kunnen geven”, licht Petro Trommelen toe.

Governor-dochter

Van de 14 deelnemende dressuurmerries slaagden er negen. Met een totaal van 79 punten was de goed stappende (8.5) Governor-dochter Káeny (uit Saldo stb-ext van Junior STV, fokker V.M. Hoefman uit Schiedam) van amazone Jessica Buying de best scorende. Aansluitend werd deze vijfjarige merrie, die zich fijn liet rijden en veel gemak in de verrichting toonde, in het stamboek opgenomen en elite verklaard met een bovenbalk van 75/80.

Bron: KWPN