IBOP Warga: Vier keer Kroon en twee monsterscores

De eerste IBOP van het KFPS van het jaar leverde vandaag een viertal nieuwe kroonmerries én een aantal monsterscores op. De hoogste dagscore was voor Marije Ynskje S Ster (Jehannes 484 x Dries 421) en Moike Unique fan ‘e Rijwei Ster (Tjebbe 500 x Tsjalle 454). Beide vierjarige merries liepen onder het zadel naar 85,5 punten.

Juryleden Corrie Rave en Ito Werkman konden punten kwijt aan Marije Ynskje en amazone Sandra de Groot. “Dit is een paard waar we blij van worden”, begon Corrie Rave de beoordeling. “Wat een afdruk en ruimte in al haar gangen.” Dit kwam dan ook terug in de cijfers waarbij de FTC finalist, gefokt door A.Steenbeek-Douma uit Vegelinsoord en in eigendom van J.Steenbeek uit Joure, tweemaal een 8 scoorde en zelfs een 8,5 op haar draf.

Moike Unique

Ook Moike Unique fan ‘e Rijwei Ster (Tjebbe 500 x Tsjalle 454) wist met Jelmer Ketelaar naar een dikke AAA score te rijden. Alweer een FTC finalist, gefokt en in eigendom van I. de Vries uit Oosterwolde, kreeg op maar liefst vier onderdelen een 8 op haar protocol. “Een heerlijk fris, jong paard waar eigenlijk nu al het talent van afspat”, aldus Corrie Rave.

Kampioen Friesian Talent Cup

De kampioen van de afgelopen Friesian Talent Cup Malou vom Friesenhof Altmark Kroon AAA (Tiede 501 x Wolfert 467), gefokt en in eigendom van D.& P. Elling uit Klötze, gaat sinds vandaag als Kroonmerrie door het leven. Ook bij haar kon de jury mooie punten en fijn commentaar geven. “Malou is een paard met heel veel kwaliteit, ze heeft veel ruimte en souplesse en dat komt terug in alledrie de gangen maar vooral bij haar mega stap, veel schoudervrijheid en ruimte en door het lijf, zo zien we het niet vaak.” Met amazone Marijke Boelen in het zadel kwam de combinatie op een score van 84 punten.

Deense Desiree

Desiree af Fynbo Kroon AAA (Nane 492 x Norbert 444) liep vorig jaar al een IBOP rijproef die goed was voor 75 punten, maar vandaag liet ze in het tuig met Sybren Minkema aan de leidsels zien dat ze veel meer waard was. De zevenjarige Deens gefokte merrie liep naar een score van 83 punten die haar niet alleen het AAA predicaat opleverde maar ook Kroon maakte. De merrie kreeg complimenten voor haar houding, balans en gedragenheid waarbij ze de gehele verrichting ‘aan’ stond.

Olga en Lisa

Met Corina van den Bunt in het zadel liep ook Olga v/d Bokkefarm Kroon AA (Jehannes 484 x Beart 411) van Cor en Nel Beentjes uit Heiloo vandaag naar het Kroonpredikaat. “Een gewoon goede presentatie”, aldus Corrie Rave. “Mooi opwaarts en stabiel en heel fijn voorgesteld.” Olga en Corina van den Bunt behaalden 77 punten voor hun rijproef. De vierde merrie die sinds vandaag Kroon achter haar naam mag zetten is Lisa fan ‘e Ridderdijk Kroon AA (Tjebbe 500 x Wytse 462) van de familie Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Met Age Okkema aan de leidsels liep de vijfjarige merrie naar 79 punten waarbij ze complimenten kreeg voor haar ruimte en souplesse in beweging en een 8 kreeg op haar impuls.

Tien AA of hoger

In totaal kwamen er 18 paarden in de baan bij de WB Stables in Warga waarbij tien paarden een AA of hoger scoorden.

Uitslag

Bron: Phryso