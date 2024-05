IBOP Wergea: Elena en Marleen Kroon, AAA voor Ieteke Jildau

De IBOP in Wergea leverde vandaag voor de twee merries, Elena af Abildgaard Kroon AA (Nane 492 x Tsjalke 397) en Marleen vom Seenland Kroon AA (Tiede 501 x Haitse 425), het Kroonpredicaat op. De hoogste score van de dag was voor Ieteke Jildau fan de Brinkhof Ster Sport AAA (Elias 494 x Norbert 444) die 83,5 punten behaalde op haar menproef.

Vorig jaar augustus werd Marleen, gefokt en in eigendom van Ralf Munitzk, nog fokdagkampioen én Voorlopig Kroon tijdens de fokdag in het Duitse Hosena. Met Udo de Haan aan de leidsel liep de vierjarige merrie vandaag naar 77 punten in een menproef. De kersverse Kroonmerrie liet een voorwaartse verrichting zien en kreeg op alle onderdelen een 7, behalve de impuls, die werd met een 7,5 beloond door juryleden Gotien Sipsma en Kristel van Duren-Bodewes.

Reservekampioen

De Deense Elena af Abildgaard, inmiddels in eigendom van Stal Berkmeer uit Obdam, werd in 2021 al Voorlopig Kroon verklaard tijdens de fokdag in Denemarken. De door Stutteri Abildgaard gefokte merrie zette die dag ook het reservekampioenschap op haar naam. Met Harmina Holwerda in het zadel liep de zevenjarige Elena vandaag naar 78 punten en driemaal een 7,5 op haar protocol.

Ieteke Jildau van de Brinkhof

De zesjarige Ieteke Jildau van de Brinkhof kon de jury meer dan bekoren. De Elias 494 nakomeling werd fijn voorgesteld door Udo de Haan en liet een verrichting met veel souplesse en go zien. ”Een hele fijne draf om naar te kijken met een goed voorbeen en sterk achterbeen gebruik”, aldus Kristel van Duren. De merrie, gefokt door T. Mulder-Dolsma uit Dwingeloo en in eigendom van Marrit de Vries uit Hemrik, liep naar vijfmaal een 8 op haar protocol.

Prestatiepredicaat

Ook voor de moederlijnen werden goede zaken gedaan in Wergea. Met een rijproef van 77 punten maakte Nana von Inger-Marienlund Ster AA (Nane 492 x Tsjalke 397) haar moeder Jitske fan it Hiem Kroon AA Prestatie. Ook de vierjarige Maestro W. fan de Piksen Ster A (Jouwe 485 x Jelke 367) bezorgde postuum zijn moeder Chique du Chardonné Ster het Prestatiepredicaat met een rijproef van 75 punten.

Zeven AA

In totaal lieten 15 paarden bij de WB-Stables een verrichting zien, waarvan er zeven werden beloond met een AA score. Twee paarden liepen naar het A-predicaat en Guusje fan den Bosch Ster (Elias 494 x Andries 45), gefokt door E.J. van den Bosch uit Almere en in eigendom van Sippy de Boer – de Hoop uit Almere, kon definitief Ster verklaard worden.

Bron: Phryso