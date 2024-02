IBOP Wergea: Kroonpredicaat voor Mokkeltsje, Nozem naar hoogste dagscore

De IBOP vandaag in Wergea leverde voor één merrie het Kroonpredicaat op, dat is Mokkeltsje fan de Mersken Kroon (v. Ulbrân 502) van familie Age Okkema en voorgesteld door Marieke Okkema. Vier paarden liepen naar een dubbel A score waarbij Nozem M. van de Sprong (v. Markus 491) met fokker en eigenaresse Fleur van Kempen in het zadel de hoogste score van de dag behaalde.

Juryleden Gotien Sipsma en Jos van der Wal konden een mooie score van 77 punten kwijt aan de vierjarige Mokkeltsje, die gefokt en in eigendom is van fam. Age Okkema uit Siegerswoude. Met Marieke Okkema in het zadel liep de CK 2021 Jeugdkampioene naar een protocol met allemaal zevens en kregen ze complimenten voor de merrie haar mooie voorkomen en royale front.

Hoogste dagscore voor Nozem

Voor de IBOP werden vandaag acht paarden verwacht, zes daarvan liepen ook daadwerkelijk een volledige proef in Wergea. De hoogste dagscore was voor Nozem M. van de Sprong (v. Markus 491) met zijn fokker en eigenaresse Fleur van Kempen in het zadel. De combinatie behaalde een score van 79,5 punten met vijf keer een 7,5 op het protocol. De vierjarige Nozem werd geprezen voor het feit dat hij weinig snelheid nodig heeft om van de grond te komen en daarbij mooi in balans blijft.

AA voor Bernou en Antsje

Ook de achtjarige Bernou fan Bokkum en Antsje fan ‘e Hameren liepen een fijne proef in Wergea. Voor beide Hessel 480 nakomelingen kon 78,5 punten genoteerd worden waardoor de merries een AA achter hun naam mogen zetten. Bernou, gefokt door B. de Boer uit Nes en in eigendom van L. Hoekstra uit Oosterzee, liep met Ludo van der Weide naar tweemaal een 7,5 op de stap en balans. Met Corina van den Bunt in het zadel behaalde Antsje, gefokt en in eigendom door H.A.T. Osinga-Timmermans uit Vrouwenparochie, een 8 op haar draf en tweemaal een 7,5 op haar balans & impuls.

Uitslag

Bron: Phryso