IBOP Wergea: Tsjalle 454-dochter naar hoogste dagscore

De IBOP vandaag Wergea leverde voor drie paarden het AA predicaat op. Marrit Maike fan Marinus State Ster AA (Tsjalle 454 x Tymon 456) liep met 79 punten naar de hoogste score van de dag.

Een achttal paarden werd beoordeeld door juryleden Corrie Rave en Ester Reen. Nova Jede Ster AA (Teun 505 x Dries 421) werd netjes voorgesteld door Joey Versnel en kreeg als enige paard onder het zadel het AA predicaat. De vijfjarige merrie, gefokt en in eigendom van Stal Jede Vledder VOF, kreeg complimenten voor haar taktvolle stap, bergop gesprongen galop en nette balans die haar in totaal 77 punten opleverde.

Mona fan Miriam

In de aangespannen verrichtingen kon tweemaal de AA worden vergeven, naast Marrit Maike ook voor Mona fan Miriam H. AA (Matthys 504 x Folkert 353). Mona is gefokt door E. van Eck-Bestman uit Sommelsdijk en in eigendom van Marije Hoekstra uit Sumar. Met Jelmer Chardon aan de leidsels kreeg de vijfjarige merrie tweemaal een 7,5 op haar galop en voor haar souplesse met de nadruk op het lichaamsgebruik in alle drie de gangen. Ook hier was de totaalscore 77 punten.

Marrit Maike

Zoals jurylid Corrie Rave opmerkte was Marrit Maike fan Marinus State ‘lest best’. “Een heel correct paard, in alle drie de gangen mooi taktmatig en het achterbeen sluit goed aan”, aldus de verrichtingsjury. De eveneens vijfjarige merrie, gefokt door Marinus M. Dees uit Sint Maarten en in eigendom van C. van den Belt uit Dedemsvaart, werd vakkundig de baan doorgestuurd door Age Okkema en keerde met viermaal een 7 en driemaal een 7,5 op het protocol weer huiswaarts.

Uitslag

Bron: KFPS