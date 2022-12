Iconic-B en Romanov leveren toppers IBOP de Mortel

KWPN Regio Noord-Brabant organiseerde vandaag een IBOP bij Manege Het Zwarte Water in De Mortel. Vijf merries scoorden boven de 80 punten. Voor Iconic B-dochter No Djoke B was er zelfs een score van 85 punten. Dit puntentotaal kreeg ook Blue Hors Romanov-dochter Olympia VDT.

Bart Bax en Marian Dorresteijn beoordeelden vandaag 22 merries. Bij twee merries moesten zij de beoordeling staken, 15 merries slaagden. “We zagen een goede kopgroep, een grote middenmoot en weinig ondereind”, is Bart Bax tevreden. “Het viel op dat eigenlijk alle paarden heel correct en netjes werden voorgesteld. Ze werden mooi van achter naar voren naar de hand toe gereden. We hebben een goede dag gehad, waarbij alles mooi op schema liep en we alle paarden goed konden beoordelen.” Een groot aantal merries werd aansluitend aan de IBOP keur verklaard. “Veel eigenaren hebben direct manen laten trekken voor een D-OC onderzoek, zodat deze merries nog elite kunnen worden.”

No DJoke B

No Djoke B (Iconic B uit Djoke B elite sport-dres IBOP-dres PROK van Stedinger, fokker Marcel Sterrenburg uit Leende en A.J.B.M. Fiévez uit Leende) van N.G. Fransen – van Driel uit Deest scoorde louter het cijfer 8,5. “Dit was een goed werkbare merrie die veel rust had in haar beweging. Ze stapte actief met een goed lichaamsgebruik en goede ruimte. De draf heeft veel afdruk en veel kracht, waarbij ze goede verruimingen liet zien. In galop zagen we eigenlijk hetzelfde met een goede sprong en goede afdruk. Op dit moment was er nog wat verschil tussen de rechter- en de linkergalop, anders had het cijfer nog iets hoger kunnen zijn.” Met 80 punten voor exterieur werd No Djoke B opgenomen in het stamboek en keur.

Olympia VDT

Olympia VDT (Romanov Blue Hors uit Velvet V.D.T. elite pref prest D-OC van Ferro) van fokker Ad van de Tillaart uit Zijtaart scoorde 9’s voor haar draf, galop en souplesse. Deze merrie kreeg eerder al een bovenbalkscore van 90/85 op de stamboekkeuring. “Ook onder het zadel heeft deze merrie veel uitstraling en een mooi silhouet. Ze werd op een hele natuurlijke manier voorgesteld. De souplesse, veer en balans in het lopen vielen positief op. Ze stapt actief met een goede viertakt, maar zou daarin nog meer ruimte kunnen hebben. De draf is taktmatig met een goede souplesse, goed gedragen en een goed gebruik van het achterbeen. Ze galoppeert goed in de drietakt, lichtvoetig en met veel balans.”

Lafanory

Desperado-dochter Lafanory (uit Tanzerin elite pref prest sport-dres PROK van Florestan I) van fokker Adri van Erp uit Heesch liep naar 84 punten met 9’s voor de stap en rijdbaarheid. “Deze merrie stapt met heel veel lichaamsgebruik en veel ruimte. Ze draaft goed gedragen met een goede techniek en kan daarbij makkelijk sluiten. Het viel op dat deze merrie nog beter ging draven in de oefeningen. In galop heeft ze een goede sprong en goede afdruk, maar zou ze voor een hoger cijfer nog iets meer met de schoft naar boven toe mogen galopperen. Ze was heel werkbaar en heel gehoorzaam.”

Zware Tour-merrie Iris

Anouk Ivits stelde One To Remember (Just Wimphof uit Iris ster IBOP-dres sport-dres van Lord Leatherdale) van fokker L.P.L. Martens voor. Met de moeder van deze One To Remember, maakte de amazone recent een succesvol Zware Tour-debuut. “Dit is een merrie met veel uitstraling en veel techniek in het lopen. Ze toonde een goede balans in de overgangen. Ze stapt met een goed lichaamsgebruik, maar zou meer ruimte moeten hebben voor een hoger cijfer. In draf viel de lichtvoetigheid op, naast een goede beentechniek en de balans in het halsstrekken. De galop heeft veel sprong, veel afdruk en een goede techniek. Zowel in de verruimingen als het terugkomen, bleef ze heel mooi met de schoft naar boven toe galopperen.” One To Remember scoorde 82 punten voor haar IBOP, met 75 punten voor exterieur werd ze opgenomen in het stamboek en keur.

Ghandi-dochter Olivia

Ghandi-dochter Olivia (uit Selina keur pref sport-dres van Jazz, fokker C.G. C M. Awater uit Elshout) van C.W.M. Awater uit Haarsteeg kreeg 81 punten. “Dit is een vlijtige merrie met veel go, veel balans en veel houding. Ze stapt in een goede takt met een goede ruimte, maar zou iets meer lichaamsgebruik kunnen hebben. Deze merrie draafde met een goede techniek, een goed gebruik van het achterbeen en een goede balans. Voor een nog hoger cijfer mocht ze daarin nog wat meer met de schoft naar boven toe blijven. Datzelfde beeld zagen we in de galop, waarin ze wel een goede sprong, afdruk en ruimte heeft.” Met een bovenbalkscore van 80/80 werd deze merrie opgenomen in het stamboek en elite.

No Djoke B (v. Iconic). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bron: Horses.nl/ KWPN