Indian Rock-dochter Nova topscoorder IBOP Hillegom

KWPN Regio Zuid-Holland organiseerde vandaag in Hillegom een IBOP. Twee merries, dochters van Indian Rock en GLOCK’s Toto Jr., scoorden boven de 80 punten.

Petro Trommelen beoordeelde samen met Margot Kostelijk vandaag de merries in Hillegom. “Het was een gemiddelde dag met een paar uitschieters”, licht Petro Trommelen toe. “De dag was goed georganiseerd op een goede accommodatie. De paarden werden fijn voorgesteld en we hebben ze dan ook goed kunnen beoordelen.”

Sympathieke merrie

Indian Rock-dochter Nova (uit Flame ster sport-dres PROK van Lord Loxley, fokker A. Hamerpagt uit Nieuwland) van de fokker en Ad Valk uit Gorinchem was al voorlopig keur. Met 83,5 punten voor haar IBOP, werd deze merrie vandaag keur. “Dit is echt een bovengemiddeld goed paard. Nova is een heel sympathiek paard dat van nature bergop is. Ze stapt ruim en zuiver, maar zou daarin nog iets meer kracht mogen ontwikkelen en nog iets stabieler mogen zijn. De draf heeft een hele mooie techniek, is goed bergop en heeft veel kracht en afdruk. Ook de galoppade toonde veel afdruk en veel techniek. Ze mag zich daarin nog iets meer los gaan laten, maar ze is ook nog maar drie jaar.”

Stabiel

Mi Morena (GLOCK’s Toto Jr uit Cronella B. ster sport-dres van Sandreo) van fokkers M. Woutersen en C. en F. Buijtelaar, beide uit Nootdorp, kreeg 83 punten. Deze merrie was nog een veulenboekmerrie, ze kreeg aansluitend aan de IBOP 80 punten voor exterieur en werd direct elite. “Ook deze merrie is een hele sympathieke verschijning. Ze was heel stabiel: stabiel in haar verrichting, stabiel in de aanleuning en ook heel constant in haar bewegingsvorm. Deze merrie is niet heel spectaculair, maar zowel in stap, draf als galop is iedere pas raak. Ze heeft heel veel takt en souplesse. Ze werd gedurende de verrichting steeds beter en liet zich heel goed bewerken. Deze merrie deed haar verrichting met heel veel gemak en we hebben haar dan ook een 9 kunnen geven voor rijdbaarheid en bewerkbaarheid.”

Bron: KWPN