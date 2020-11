Kee H springt naar 83,5 punten in Berlicum

Op de tweede dag van de IBOP in Berlicum behaalde de vijfjarige springmerrie Kee H (v. Toulon) de hoogste dagscore. Zij sprong als één van de 21 geslaagde merries naar 83,5 punten. Van de 13 springmerries die op zaterdag werden voorgesteld slaagden er 10, van de 16 dressuurmerries behaalden er 11 de minimaal vereiste score van 75 punten.

Met 83,5 punten behaalde de uit een goede sportstam gefokte Kee H (Toulon uit Toy H ster sport-spr pref van Baloubet du Rouet) van fokker P.H. van Hees uit Uden de hoogste dagscore. Deze merrie is al in het 1m20 geklasseerd en verdiende dankzij de geslaagde IBOP direct het elitepredicaat.

‘Goed te rijden’

“Dit is een heel talentvol springpaard dat zich bovendien heel goed laat rijden. Voor de rijd- en bewerkbaarheid hebben we haar zelfs een 9 kunnen geven. Ze springt telkens met vlugge reflexen, hele goede manieren en ze maakt de sprong achter goed af. Echt een heel fijn paard dat een mooie, constante verrichting liet zien”, lichtte Marcel Beukers toe. Een mooi detail is dat haar halfbroer Mies H (v. Stakkato Gold) op dit moment deelneemt aan het verrichtingsonderzoek in Ermelo.

Ook Jolly Jumper Elite

De zesjarige Jolly Jumper W (El Salvador uit Nicolet stb van Fedor) van fokker A. Wijnen-Stroeken uit Zeeland kwam met louter 8’en voor alle springonderdelen uit op precies 80 punten. Daarmee werd zij ook elite. “Jolly Jumper liet zich ook heel fijn rijden en is een lichtvoetig galopperend paard dat een goede, constante verrichting liet zien.”

81 punten voor Madison Z en Fancy T

Bij de dressuurmerries scoorden twee merries 81 punten. De driejarige Madison Z (High Five U.S. uit Amigo elite IBOP-dres sport-dres PROK van Flemmingh, fokkers J.H.V. van Wanrooij uit Heesch en A.P.J. Romijnders uit Oss) van H. van Zoggel uit Schaijk kwam uit op 81 punten en werd daarmee elite. Ze kreeg voor zowel de draf als galop een 8,5. “Dit is een kwaliteitsvolle merrie die nog wel wat kijkerig was en dat drukte de score voor de rijdbaarheid op dit moment. Madison Z stapt zuiver en met goede tact. Ze draaft met goede beentechniek, tact en goed schakelvermogen. Datzelfde beeld laat ze in galop zien, waarbij ze mooi de bergop beweegt”, vertelt Toine Hoefs.

Ook de genetisch interessante, tienjarige Fancy T (Vivaldi uit Senaat elite sport-dres pref prest d-oc van Havidoff) van fokker Angèle Toonen uit Odilapeel kwam uit op 81 punten. In het verleden slaagde deze ZZ-Licht geklasseerde merrie al voor de IBOP met 76 punten nadat ze als driejarige al geschiedenis schreef door met 90/90 het sterpredicaat te verdienen. In de IBOP liet ze een goede verrichting zien en verdiende ze een 8,5 voor haar stap en voor alle andere onderdelen een 8. “Fancy T is een elite sport-dres merrie met een hele goede stap, waarin ze ruim en actief is. In draf heeft ze een elegante voorbeentechniek en een goed gebruik van het achterbeen. Wel zou ze daarbij nog iets mooier over de rug mogen blijven. In galop valt haar goede techniek op, kan ze goed schakelen en toont ze veel expressie.”

80 punten voor Mon Amour en Komma d’Or

De driejarige Sezuan-dochter Mon Amour (uit Rihanna NW stb sport-dres d-oc van Sandro Hit, fokker K.F. Gerrits uit Heusden) van W.J. Smies uit Den Bosch slaagde met 80 punten, en kreeg voor alle onderdelen een 8. “Deze merrie zou op stand wat meer bergopwaarts gebouwd mogen zijn maar liet drie goede basisgangen zien. De stap is zuiver en ruim. De draf heeft goede techniek en gedragenheid, en de galop valt ook haar techniek positief op. Het was een goede verrichting.”

Ook de George Clooney-dochter Komma d’Or (uit Gynola M ster PROK van Rousseau, fokkers J. van Stokkom uit Made en B.C. van der Hoorn uit Drimmelen) van Henk Rootveld slaagde met 80 punten. Voor haar rijd- en bewerkbaarheid ontving deze stermerrie een 8,5. “Komma d’Or liet zich goed bewerken en stapt met goede tact, ruimte en souplesse. In draf valt haar goede houding op en heeft ze veel schoudervrijheid en souplesse. In galop heeft ze goede balans en zou ze nog wat meer techniek in het voorbeen mogen hebben”, aldus Toine Hoefs.

Uitslag IBOP Berlicum

Bron: KWPN / Horses.nl