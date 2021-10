Kroonmerrie Amalia scoort 85 punten in IBOP Wergea

De vijfjarige Amalia van de Heemstede Kroon AA (v. Jehannes 484) zette vandaag bij de IBOP proeven een topscore van 85 punten neer. Amke Kasteelsche Hof Ster (v. Beart 411) werd definitief kroon.

De fokdagkampioen van 2019 in Hilvarenbeek Amalia van de Heemstede Kroon AA (Jehannes 484 x Norbert 444) van Gert en Joke Peek liep vorig jaar nog naar een score van 80,5 punten in de ABFP. Begin januari kreeg ze een merrieveulen van Teun 505, die Queen A. van de Heemstede werd genoemd. In de men-IBOP met Jelmer Chardon aan de leidsels toonde ze veel schwung in beweging en een heel gemakkelijke galop. Met vijf achten op het protocol kwam de eindstand op 85 punten en krijgt Amalia AAA achter haar naam.

Definitief kroon

De vijfjarigen deden het goed in Wergea. De proef van Coen van de Lokvenhoeve (v. Tsjalke 397) werd met 80,5 punten gewaardeerd. Voorlopig kroon merrie Amke Kasteelsche Hof Ster (v. Beart 411) van Marcel en Ankie Pot werd door Wendy Hulsink-Bergman naar 77 punten en het definitieve kroonpredicaat gereden.

78,5 punten

Twee tweede premie stermerries lieten zien goed te kunnen bewegen. De zevenjarige Rixt fan Wiardastate Ster (Beart 411 x Heinse 354) van Paul en Pauline Kroeze mocht 78,5 noteren en Emma fan Marijke Ster (Nane 492 x Beart 411) deed onder het zadel nog wat groen aan maar toonde potentie: 77 punten met een acht voor haar draf. Emma werd gereden door de Deense Natasja Tillema Rasmussen.

Bron: Horses.nl/Phryso