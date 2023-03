KWPN start pilot met reguliere en alternatieve Tuigpaarden-IBOP

Al een aantal jaren is er binnen de fokrichting tuigpaard discussie over de IBOP. De Fokkerijraad adviseert daarom om vanaf 21 april 2023 met een Pilot voor zowel de Reguliere als Alternatieve IBOP te starten.

De dressuurproef van de Reguliere IBOP wordt doorgaans als te zwaar en de dressuurproef van de Alternatieve IBOP wordt doorgaans als te licht ervaren. Daarbij wordt er eveneens aangegeven deze meer te gelijk te trekken. Juryleden en KWPN Inspecteurs zien dit over het algemeen ook zo, waarbij de beoordelingstijd per paard eveneens aandacht verdient.

Gelijke omstandigheden

In de praktijk komt het regelmatig voor dat het niet mogelijk is om de showproef met twee paarden tegelijk te laten verrijden. Om gelijke omstandigheden te kunnen garanderen, zou het verstandig zijn om zowel de dressuur- als showproef individueel en aaneensluitend te laten verrijden. Daarnaast is het vanuit praktisch oogpunt gewenst dat de keuringscommissie tijdens de gehele proef in de baan staat.

Pilot

De voorstellen zijn tijdens meerdere Fokkerijraden besproken en de raad heeft daarbij besloten om vanaf 21 april 2023 een Pilot voor zowel de Reguliere als de Alternatieve IBOP op te starten. De Pilot zal aan het eind van het jaar geëvalueerd worden. De keuringscommissie heeft ten allen tijde het recht om van de procedure af te wijken en desgewenst aanvullende verrichtingen te vragen. Ongewijzigd blijft dat de Reguliere IBOP eenmaal en de Alternatieve IBOP tweemaal verreden dient te worden.

Bron: KWPN