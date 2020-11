Linskymorijke met veel souplesse naar 84,5 punten

De IBOP in het Brabantse Berlicum, vindt over twee dagen verspreid plaats. Op de eerste dag was de uitschieter Linskymorijke (Negro x Krack C), die uitkwam op 84,5 punten. Van de 26 deelnemende dressuurmerries op de eerste dag zijn er 21 geslaagd.

Drie merries kwamen uit op een score boven de 80 punten. De drie werden aangevoerd door de vierjarige Negro-dochter Linskymorijke (uit Evymorijke elite IBOP-dres sport-dres d-oc van Krack C) van fokker familie Schellekens uit Schijndel.

Vier 9’s op het rapport

Onder Marielle Spierings liep Linskymorijke met negens voor draf, galop, houding & balans en rijd- & bewerkbaarheid naar een fraai puntentotaal van 84,5. “Deze Negro-dochter is een hele mooie merrie, die we aansluitend met 85 punten hebben kunnen opnemen in het stamboek en ster verklaren. Ze is bergop gebouw, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft veel front. Ze draaft met heel veel souplesse, techniek en zelfhouding. Daarbij kan ze gemakkelijk verruimen en verkorten, waarbij ze telkens mooi op het achterbeen blijft. In galop heeft ze veel balans, blijft ze mooi bergopwaarts en kan ze ook al gemakkelijk schakelen. Op de stap liet ze nog iets punten liggen, daarin mocht ze iets meer tact en souplesse hebben, maar het is zonder meer een heel apart paard!” vertelde inspecteur Toine Hoefs.

Miss M.

Met louter 8’en en 8,5’en kwam de driejarige Miss M. (Governor uit Windy elite IBOP-dres pref PROK van Krack C) van fokker E. Minkman uit Ochten en G.C. van der Koppel uit Wadenoijen uit op een mooi totaal van 82 punten. “Deze merrie had eerder al hoge ogen gegooid op de merriekeuring in Gelderland, waar ze met tweemaal 85 punten het sterpredicaat verdiende. Ze heeft een hele goede, schrijdende stap waarin ze heel zuiver blijft. Draven doet ze met veel souplesse en zelfhouding, waarbij het achterbeen nog iets meer zou mogen ondertreden. In galop toont ze veel souplesse en ze laat zich al heel goed rijden voor een driejarige.” Miss M werd hiermee keur.

Kiana V.O.D.

Ook keur werd de merrie Kiana V.O.D. (Davino V.O.D. uit Tessa keur pref prest van Jazz, fokker Ad van Os uit Sprang-Capelle) van Sam Versteijnen uit Middelbeers, die een half puntje minder kreeg in de IBOP. Met een 9 voor de draf kwam zij uit op 81,5 punten. “Dit is een hele aansprekende, bergopwaarts gebouwde merrie. Ze stapt met zuivere viertact en voldoende ruimte, in draf maakt ze heel veel houding en is ze heel lichtvoetig. Ook haar beentechniek en schakelvermogen valt positief op. Ze laat zich heel goed bewerken en beweegt constant met veel houding.”

