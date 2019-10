Lupina (v. Grandorado TN) en Lafayett (v. Ebony) uitschieters in Sonnega

In Sonnega werden vandaag uitstekende resultaten behaald in de IBOP. Lupina (v. Grandorado TN) scoorde onder Jurjan Bloem de hoogste dagscore van 87 punten. Bij de dressuurpaarden was de hoogste dagscore van 82 punten voor Lafayett (v. Ebony) met Vai Bruntink in het zadel.

Met maar liefst 95 punten voor haar reflexen en een totaal van 87 punten was Lupina (Grandorado TN x Berlin, fokker W.B.J. Platzer) onder het zadel van Jurjan Bloem de hoogst scorende merrie op de IBOP donderdagochtend in Sonnega. Eerder dit jaar won de merrie al de finale van het Open Noord Nederlands Kampioenschap vrijspringen en kreeg op de stamboekkeuring een bovenbalk van 75/85. De merrie werd na het voltooien van haar IBOP gelijk elite. Met haar score van 87 punten is Lupina de hoogst scorende driejarige IBOP-merrie van dit jaar. Alleen de vierjarige Karelien W (Comme il faut x Carambole) liep dit jaar naar een hogere score (90,5 punten).

Elitemerries naar Chili

Bij de dressuurmerries was met 82 punten de hoogste score voor Ebony-dochter Lafayett. Deze merrie, die werd gefokt door W. Hoogeslag, liep afgelopen zomer nog naar een derde plaats op de Centrale keuring in Tolbert. Haar stalgenote La Diva (v. Gamble H) werd op deze keuring uitgeroepen tot kampioen. In Sonnega liep de merrie, die werd gefokt door A. Rijpma, onder Anja Prop naar 80 punten en een tweede plaats. Afgelopen zomer waren beide merries in eigendom van Jan Brouwer uit Zevenhuizen. Binnenkort vertrekken beide elitemerries naar Chili om hun carrière voort te zetten.

Bron: Horses.nl