Millennium levert topper IBOP Velddriel: 81 punten voor Miginia

Inspecteurs Toine Hoefs en Bart Bax konden vandaag negen dressuurmerries beoordelen in de IBOP in Velddriel. De vierjarige Miginia (v.Millenium) van Marijke Miltenburg kwam als beste naar voren. Van de negen deelnemende dressuurmerries slaagden er zes, waarvan er drie daardoor direct elite werden.

Dat was ook het geval voor de best scorende merrie van de dag: de vierjarige Miginia (Millenium uit Cirginia ster d-oc van Florencio) van fokker Marijke Miltenburg uit Houten. “Dit is een chique merrie die nog wat langer gelijnd zou mogen zijn en zich heel positief liet zien onder het zadel. Ze draaft met een goede techniek, lichtvoetig en mooi bergopwaarts.”

Nog beter in galop

“In galop is het beeld nog mooier, ook daarin valt ze op met haar goede beentechniek en daarnaast goede ruimte, balans en zelfhouding. In de stap was ze iets gespannen maar bleef ze wel tactzuiver en beschikt ze over voldoende ruimte. Opvallend was dat ze zich heel fijn liet rijden en bewerken, ze staat goed aan de hulpen en toonde goede instelling”, licht Toine Hoefs, als nieuwe inspecteur van regio Gelderland, toe. Miginia verdiende een 9 voor haar goede rijd- & bewerkbaarheid en een 8,5 voor haar fijne galop.

Uitslag

