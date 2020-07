Negro-dochter Kazhara naar 82 punten in IBOP

Tijdens de IBOP in Panningen vandaag werden de paarden beoordeeld door Petro Trommelen en Henk Dirksen. ”Er zaten enkele uitschieters tussen. Over het algemeen hebben we de paarden goed kunnen beoordelen”, licht Petro Trommelen toe. Diverse paarden zijn naderhand op het straatje bevorderd tot ster en/of keur.

Van de zes springpaarden was er één uitschieter, namelijk Astrello-dochter Javona (mv. Numero Uno), van D. Maarse uit Wellerlooi. “Dit was een heel fijn paard die met haar 1.79m goed aan de maat is. De merrie was fijn te rijden en liet een opvallende kwaliteit zien. Ze heeft veel vermogen en in de galoppade liet zij een mooie techniek zien waarbij zij achter iedere keer goed opende. Voor zo’n groot paard is de merrie ook heel voorzichtig.” Javona ontving 81 punten van de jury en met 75 punten voor haar exterieur bij de stamboekopname werd zij keur verklaard.

Twee merries meer dan 80 punten

Bij de dressuurmerries waren er twee paarden die meer dan 80 punten wisten te verdienen. Eén daarvan is Glamourdale-dochter Lodina A (mv. Apache), van Jos en Trudi Houwen uit Wanssum. De merrie ontving maar liefst 82,5 punten en heeft daarmee het keurpredicaat op zak. “De merrie stapte goed, met veel ruimte. Ze draafde met een mooi voorbeengebruik, heel lichtvoetig en met veel souplesse. De galop was eveneens lichtvoetig, maar daar zou ze iets meer verbinding in het lichaam kunnen maken.” Het opvallendste punt van Lodina A is de souplesse in haar beweging, waar zij een 9 voor kreeg. Een mooie score van 82 punten wist Kazhara (Negro x Jazz) van fokker W.E. de Korte uit Veghel neer te zetten. “Deze merrie werd heel sympathiek voorgesteld en toonde drie goede basisgangen. De stap viel op vanwege het goede voorbeengebruik en in de draf kwam de taktmatigheid en het achterbeengebruik goed naar voren. De merrie blonk uit met het gemak waarmee zij haar overgangen maakte, zowel naar voren als terug.” Met haar behaalde score en het PROK-predicaat al op zak is Kazhara nu ook elite verklaard.

