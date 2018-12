NMK-kampioene Joliciapina slaagt met 81,5 punten

Vanwege het grote aantal inschrijvingen deden gisteren al een aantal springmerries hun IBOP-examen in Tolbert. Drie merries slaagden met een score van minimaal 80 punten, waaronder de NMK-kampioene van 2017: Joliciapina (v. Carambole). Ze scoorde 81,5 punten.

Dertien springmerries namen gisteren deel aan de IBOP in de HJC Manege, en tien daarvan deden dat met een goed resultaat.

9 voor reflexen

De hoogste punten werden behaald door de vierjarige Arezzo VDL-dochter Jefrieda van fokkers Helmer Schut en Fokkelien Oldenburger, die daarmee direct het elitepredicaat te pakken had. Ze slaagde met een totaal van 83 punten, waaronder een 9 voor haar reflexen. “Deze merrie heeft een hele patente galop, is vlug en springt telkens goed naar boven. Achter maakt ze de sprong heel goed af, ze lijkt voorzichtig en ze laat zich goed rijden en bewerken. Het is een actieve merrie die rondom een hele goede indruk maakte”, vertelt Arnold Kootstra, die samen met Marcel Beukers keurde. Jefrieda had op de stamboekkeuring al 85 punten voor het springen en werd afgevaardigd naar het NMK.

NMK-kampioene Joliciapina

De even oude Carambole-dochter Joliciapina van Nienke en Josien Post slaagde met 81,5 punten. Vorig jaar werd ze in Ermelo gehuldigd als kampioene op de Nationale Merriekeuring. “Dezelfde positieve eigenschappen die we bij het vrij springen zagen, kwamen nu onder het zadel terug. Joliciapina springt vlug, goed met de schoft naar boven, maakt achter de sprong heel goed af en lijkt heel voorzichtig. Daarbij liet ze een hele constante verrichting zien en konden we haar 8,5-en geven voor zowel de techniek, het vermogen, de instelling als de aanleg als springpaard”, aldus de jury.

81,5 punten voor Hanorphee KT

Op hetzelfde puntentotaal kwam de zesjarige Andiamo-dochter Hanorphee K.T. van fokker R. Kiestra uit Terzool uit. Zij behaalden een 8,5 voor het vermogen, de rijd- en bewerkbaarheid en aanleg als springpaard. “Deze ruim galopperende merrie zou iets lichtvoetiger kunnen zijn, maar liet zien veel aanleg als springpaard te hebben. Ze lijkt over veel vermogen te beschikken, springt goed naar boven, basculeert goed en maakt de sprong goed af. Ook de instelling is een positief punt bij Hanorphee K.T.” Ook deze merrie verdiende met het IBOP-predicaat direct de elite-status.

Bron KWPN