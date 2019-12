NMK-kampioene Lolana naar 84 punten in IBOP

De Nationale Merriekeuring-kampioene van dit jaar, Lolana (Galaxie x Vivaldi, fokker Appie Dijkstra), liep op de IBOP in Velddriel naar 84 punten en was daarmee de hoogst scorende merrie. De driejarige Let's Dance (Negro x Sir Donnerhall, fokker Moesman) liet met 82,5 punten eveneens een zeer goede verrichting zien.

Lolana, in eigendom van Leen van der Graaf en Yvonne van Vliet, kreeg onder andere een negen voor de draf en 8,5-en voor de stap, souplesse en de aanleg. “Deze merrie werd vakkundig voorgesteld door Franka Loos. Ze had in het begin iets spanning, maar dat verbeterde naarmate de verrichting vorderde. Lolana heeft een stap die zich kenmerkt door veel tritt, zuiverheid en goede ruimte”, licht inspecteur Bart Bax toe.

Getalenteerde merrie

Hij vervolgt: “In draf heeft ze veel techniek, beweegt ze mooi met de schoft omhoog en heeft ze een goed gebruik van het achterbeen. In galop heeft ze goede houding en balans, goede ruimte en zou ze zich nog iets losser mogen laten. Zeker een hele getalenteerde merrie.” Lolana werd dankzij haar goede verrichting elite.

Goed achterbeen in de galop

De driejarige Let’s Dance kwam uit op 82,5 punten. “Ook deze merrie toonde veel talent. Het is een merrie met veel voorkomen, die goed werd voorgesteld. De stap is actief, met goede ruimte en lichaamsgebruik. Daar zou ze wel nog net iets meer rust in mogen hebben. In draf heeft ze veel tact, veel souplesse, afdruk en een mooie zelfhouding. In galop valt eveneens de tact op, en daarin heeft ze een goed gebruik van het achterbeen.”

Bron: KWPN